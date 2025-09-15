Smart anuncia un futuro biplaza eléctrico, al estilo del Fortwo, que se llamará #2

Smart ha confirmado oficialmente la reedición de su modelo urbano más emblemático, el biplaza inicialmente conocido como City Coupé -también hubo una versión Cabrio en esa etapa de colaboración entre Swatch y Mercedes- y posteriormente, desde 2007 hasta su descontinuación en marzo de 2024, como Fortwo. En línea con la nueva nomenclatura de la casa, que ya cuenta con los #1, #3 y #5 -todos ellos SUV mucho más grandes, pues tienen de largo 4,27, 4,40 y 4,70 m, respectivamente-, se llamará #2. La longitud de su carrocería, previsiblemente, debería rondar los 3,00 m y, por ahora, sólo se han aportado imágenes con su sombra proyectada sobre paredes.

La compañía ha dado luz verde a la futura producción de este modelo, que Geely fabricará en China; y que hoy se encuentra en la fase final de diseño y desarrollo.

El Smart #2 sería el cuarto modelo de una saga que se inició con el City-Coupe en 1998, tuvo continuidad con el primer Fortwo a la venta entre 2007 y 2014; y, aparentemente, finalizó en 2024.

Su lanzamiento tendrá lugar a finales del año que viene y Europa será la región prioritaria para su comercialización. Diseñado por el equipo de Mercedes-Benz, incorporará soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de los entornos urbanos.

Según Dirk Adelmann, CEO de Smart Europe, el anuncio supone “un hito para la marca Smart a nivel mundial” y responde a la demanda de un coche urbano que actualice el concepto del Fortwo en un momento en que la movilidad eléctrica gana protagonismo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga.

Por su parte, Alberto Olivera, CEO de Smart España, destacó la importancia del modelo para el mercado nacional: “Estamos muy felices de poder comunicar la vuelta del sucesor del deseado Smart Fortwo, ahora Smart #2". Olivera la calificó de "gran noticia" para los millones de clientes que venían pidiendo el regreso de un coche icónico desde su lanzamiento comercial en 1998.