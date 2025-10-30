Toyota presenta nuevos modelos, como el Corolla, adaptados a una movilidad global y sostenible

Toyota Motor Corporation presentó ha presentado en el Japan Mobility Show 2025 una nueva gama de vehículos que representan la evolución de la compañía hacia una movilidad más diversa y adaptada a las necesidades de cada mercado. El presidente y director ejecutivo, Koji Sato, señaló que los nuevos desarrollos responden a la variedad de entornos energéticos del mundo y reflejan la filosofía de mejora continua del grupo.

Durante su intervención subrayó que el objetivo de la empresa sigue siendo generar soluciones que mejoren la vida de las personas.

El Corolla es, por el momento, un concept que contempla una gama multienergía para abarcar múltiples necesidades de mercados muy diferentes.

Entre las novedades, destaca el nuevo Corolla concept, que incorpora distintas versiones eléctricas, híbridas y de combustión para ajustarse a las exigencias de cada mercado.

El Toyota IMV Origin es un vehículo sencillo destinado a mercados emergentes y adaptable a diferentes usos.

También presentó el IMV Origin, un modelo diseñado para ensamblarse parcialmente en destino, fundamentalmente en África, con el fin de fomentar empleo local y permitir la personalización del vehículo según su uso para el transporte de personas o carga.

Daihatsu, una de las marcas del grupo Toyota, ya dispuso en los años 50 de un motocarro con el mismo nombre: Midget.

La filial Daihatsu mostró en el mismo evento el Midget X, un urbano que rememora los años 50, y el K-Open, éste un descapotable de propulsión que evoca al Copen. Ambos son vehículos que continúan la tradición de desarrollo de automóviles pequeños y funcionales de la marca. Sato indicó que este tipo de modelos exige un alto nivel de precisión técnica, pero constituye una respuesta eficaz a las necesidades de movilidad urbana.

El K-Open pone al día el concepto del Copen original de principios de este siglo: un pequeño biplaza, descapotable y de tracción trasera.

El evento incluyó además la presentación del Kayobaiko, también de Dahiatsu -una marca con pasado en el mercado europeo-, un vehículo modular adaptable a múltiples funciones, que se fabricará en diferentes tamaños y configuraciones.

El Kayoibako encarna la multifuncionalidad en un formato típicamente japonés, el de los kei car.

El presidente y director ejecutivo de Toyota recalcó el compromiso de su grupo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando que la empresa seguirá promoviendo la innovación, la movilidad accesible y la contribución al bienestar social en todas las regiones donde opera.

La nueva familia LS de Lexus abarca más que cuatro ruedas

Por su parte, el presidente de Lexus, Simon Humphries, presentó el LS Concept, una reinterpretación del buque insignia de la marca -la primera generación es de 1989- y que ya no se define como un sedán o un SUV, sino como un espacio de lujo. Este prototipo no tiene cuatro, sino seis ruedas y explora aspectos como la optimización de los espacios, del acceso o del confort en un contexto en el que "el espacio es libertad y el espacio es privacidad", según Humphries.

Lexus ha creado este LS Concept con seis ruedas y en el que se busca aportar a sus usuarios la máxima privacidad y espacio.

También presentó el Sport Concept, un modelo orientado a disfrute de la conducción, y el LS Coupé Concept, que combina confort y dinamismo en un mismo vehículo. Ambos prototipos representan la intención de la marca de propiciar el placer de conducción como parte esencial de los desplazamientos, ofreciendo opciones diferenciadas dentro del segmento de alta gama.

Sin salir de la familia LS, Lexus propone dos puntos de vista: el de un coupé deportivo o el de un polivalente SUV, ambos aún como concept-cars.

Durante la exposición, se adelantó además una visión ampliada de movilidad que incluye vehículos autónomos personales, soluciones náuticas y colaboraciones con empresas del sector aeroespacial. Lexus explicó que trabaja junto a Joby Aviation en el desarrollo de sistemas de movilidad aérea eléctrica, con el objetivo de integrar el transporte terrestre, marítimo y aéreo en una red de desplazamiento fluida y sostenible.