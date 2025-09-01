Toyota, la única marca que se libra de un julio 'en picado' para las firmas japonesas

La marca japonesa Toyota ha sido la única marca de las grandes automovilísticas niponas que ha conseguido aumentar su volumen de producción en el mes de julio, cuando se han producido datos bastante negativos en Subaru, Mazda, Nissan, Honda, Suzuki y Mitsubishi.

En concreto, Toyota, el mayor fabricante de coches del mundo, produjo un total de 846.771 unidades de sus modelos en el mes de julio (292.041 en su mercado doméstico, un -5,5 por ciento menos), lo que supone un incremento del 5,3 por ciento frente al mismo período del año anterior.

Este dato supone para la firma nipona encadenar su séptimo mes de crecimiento interanual en 2025, gracias a sus ventas en China y Norte América que han hecho elevar el ritmo productivo en estos mercados en un 17,2 y un 22,2 por ciento, respectivamente. En el sumatorio de 2024, el desarrollo de vehículos supera los 5,76 millones de ejemplares, un 5,7 por ciento más

De su lado, Subaru ha obtenido la primera disminución de producción en cuatro meses, tras ensamblar 76.681 vehículos que corresponde a un 4,9 por ciento menos que en julio de 2024. Estos datos se deben a la caída del 12,9 por ciento en su mercado nacional por segundo mes consecutivo al configurar 53.646 unidades. En el compendio del año, Subaru ha anotado 544.533 nuevos ejemplares, un 2,3 por ciento más en términos interanuales.

Mazda, Honda, Nissan y Mitsubishi, las que más caen

En el lado contrario, Honda ha anotado en este último mes 277.635 nuevos modelos (67.804 en Japón), recortando su actividad en un 7 por ciento. En el caso de su mercado nacional, es el segundo mes que consigue elevar su producción nacional (+9,9 v) y el duodécimo mes que rebaja sus datos fuera de sus fronteras. Entre enero y julio, la merma se sitúa en un -7,6 por ciento , hasta sumar 2,01 millones de vehículos.

El coche de Nissan que más recientemente ha sido retirado de producción es el GT-R, un modelo que ya sólo se venía vendiendo en Japón.

Por su parte, Nissan se ha vuelto a anotar otro mes de caídas. Concretamente, en julio, la japonesa confeccionó 227.563 modelos (51.417 en su mercado nacional) que corresponden a un declive del 4,2 por ciento. En el total del año, lleva más de 1,66 millones de unidades, un 10,0 por ciento menos que en los primeros seis meses de 2024. Todos sus mercados se encuentran en bajada de pedidos bajo el programa de reducción de costes de Nissan, pero solamente México (con 388.982 vehículos, un 1,6 por ciento más) es el único que se mantiene en números positivos de la marca.

Mitsubishi sumó un total de 78.572 automóviles en julio (40.598 en Japón, -10,7 por ciento), aunque se ha quedado por debajo en un 9,3 por ciento respecto a las cifras del primer semestre de 2024. Estos datos suponen la segunda caída consecutiva mensual en su mercado nacional y la primera en cuatro meses en su producción internacional.

De igual manera, Mitsubishi ha aminorado su producción entre enero y julio en un 6,8 por ciento con 516.987 de vehículos. La empresa publicó su 'profit warning' con la previsión de ganar un 76 por ciento menos y de recortar sus gastos en su año fiscal 2025 ante los aranceles.

Finalmente, Suzuki ha registrado su sexto mes en bajada de producción mundial, aunque este mes de julio apenas cayó un 0,2 por ciento, hasta 293.158 de unidades, de las cuales 84.318 fueron en Japón (-5,7 por ciento) -también sexto mes en caída-. Frente al acumulado de julio de 2024, la producción ha caído un 2,3 por ciento, hasta 1,94 millones.