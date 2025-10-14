Volkswagen lanza en España el nuevo T-Roc con un precio desde 34.280 euros

Volkswagen inicia en España la comercialización del nuevo T-Roc, más grande que su antecesor -12 cm, de modo que ahora tiene una carrocería de 4,35 m de largo-, que llega con una oferta de dos motores eTSI mild hybrid y una estructura de gama compuesta por tres acabados y dos ediciones limitadas de lanzamiento.

En el apartado mecánico, el modelo se ofrece inicialmente con dos variantes microhíbridas de gasolina, ambas asociadas a un sistema eléctrico de 48V y al cambio automático DSG de siete marchas. Ambos tienen la denominación 1.5 eTSI, si bien uno aporta 116 CV y otro con 150 CV. En los próximos meses se sumará a ellos una versión full hybrid, de modo que toda la familia T-Roc tendrá la etiqueta Eco.

Por el momento los únicos motores para el T-Roc son dos 1.5 eTSI de 116 o 150 CV combinados con tres niveles de equipamiento o dos ediciones de lanzamiento.

La oferta comercial arranca con el acabado T-Roc, que supone la puerta de entrada a la gama. Por encima se sitúa el nivel Más, con mayor dotación de confort y seguridad, mientras que el R-Line pone el acento en el diseño deportivo.

Con el motor de 116 CV es posible elegir tanto el nivel T-Roc como el Más. El primero, por 34.285 euros; el segundo por 2.240 euros más. Ya con el de 150 CV el escalón básico es este acabado Más, en cuyo caso el precio es de 37.960 euros, luego el incremento de potencia supone, a igualdad de equipamiento de serie, 1.435 euros. Adicionalmente, también con este eTSI más potente se puede elegir el acabado R-Line, en cuyo caso el precio sube a 42.400 euros, consecuentemente, 4.440 euros más que el acabado intermedio.

Tres niveles de equipamiento: T-Roc, Más y R-Line

El equipamiento base incluye las llantas de 16" con neumáticos 225/60 R16, asiento del conductor regulable en altura, activación automática de luces y limpiaparabrisas, cuatro conexiones USB C, un equipo de sonido con cuatro altavoces, instrumentación con pantalla de 8", climatizador, arranque sin llave, los asistentes de cambio de carril Side Assist, de salida del aparcamiento y advertencia de apertura de puerta, Front Assist para la frenada de emergencia con detección de peatones, regulador de velocidad, adventencia de falta de atención o sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

En todos los niveles se dispone de la doble pantalla en el salpicadero, así como del volante multifunción.

Por su parte, el Más suma a lo anterior, llantas de 17", cristales traseros oscurecidos, asiento regulable en altura también para el acompañante y apoyo lumbar para el conductor, climatizador de tres zonas, iluminación ambiental con 30 colores, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo (ACC), Front Assist con detección de ciclistas, o el sistema de aparcamiento semiautomático Park Asisst Plus. También un equipo de sonido con seis altavoces.

En lo que respecta al R-Line, las llantas pasan a ser de 19", aparecen los matriciales, logotipos iluminados, asientos deportivos delanteros calefactables, pedales y reposapiés en acero inoxidable cepillado, un reposabrazos central delantero, techo en negro y piso del maletero regulable a dos alturas, volante deportivo calefactado, dirección progresiva, plataforma de carga inductiva para el teléfono móvil, apertura eléctrica del maletero o el Park Assist Pro, con funciones de aparcamiento totalmente automáticas, entre otros elementos.

Las dos ediciones limitadas de lanzamiento incluyen equipamiento adicional sin que el incremento de precio sea consecuente: cuestan menos que los niveles tomados como base para ellas.

Además, Volkswagen propone dos ediciones de lanzamiento y, por tanto, de vigencia temporal: Launch Edition, limitada a 400 unidades y asociada al motor de 116 CV, tiene detalles como molduras y pedales de aluminio; o la R-Line 1st Edition, con 600 unidades y exclusivamente ligada al motor de 150 CV y cuenta con el paquete de estilo Black Syle, llantas de 20" en lugar de las de 19" de los R-Line, navegador, head-up display y un paquete tecnológico adicional. En el primer caso, el precio del T-Roc 1.5 eTSI es de 35.950 euros, por los 44.090 del R-Line 1st Edition.