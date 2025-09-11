Volkswagen y PowerCo fabricarán en Sagunto las celdas unificadas que podrán ser de estado sólido

Volkswagen ha anunciado que las nuevas celdas unificadas ensambladas en Sagunto servirán para las Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq producidos en Navarra y también en los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo que se fabricarán en Barcelona. Las primeras celdas sede este tipo se fabricarán antes de que acabe el año en la gigafactoria de Salzgitter (Alemania) y posteriormente, desde el próximo año, en Sagunto y St. Thomas (Canadá).

La batería de celda unificada supone un avance para la marca, ya que su densidad energética llegar a ser de hasta alrededor de 660 Wh/l la convierte en una de las células de batería más potentes del segmento de gran volumen. Esto supone un aumento de alrededor del 10 por ciento en comparación con las celdas anteriores. Además, ofrece ventajas en relación a seguridad y ciclo de vida.

El Skoda Epiq, un SUV equivalente al Volkswagen ID. Cross y también fabricado en Navarra, será uno de los beneficiarios de la nueva familia de celdas de batería del consorcio Volkswagen.

Esta nueva gama de baterías permitirán a los nuevos modelos de la Electric Urban Car Family tener una autonomía de hasta 450 kilómetros y ofrecer procesos de carga muy rápidos, con tiempos de recarga de 25 minutos, según prevé la marca.

Desarrollada por PowerCo, la nueva celda se utilizará en hasta el 80 por ciento de sus vehículos eléctricos de todas las marcas y regiones. Además podrá equiparse con diversas composiciones químicas, desde LFP y sodio, psando por hasta NMC o éstas con un electrolito sólido en lugar del usual líquido, lo que ofrece la máxima flexibilidad a pesar de la estandarización.

"La celda de batería es una tecnología clave del siglo XXI y desempeña un papel crucial para el futuro de la industria automovilística europea. Hoy damos un gran paso hacia nuestro objetivo de establecer la tecnología de baterías en Europa. Desde el punto de vista tecnológico, nuestra primera serie de celdas de batería está absolutamente a la altura de los competidores consolidados. Y ya estamos trabajando en nuevos productos para clientes con química LFP o de ion-sodio", ha argumentado el CEO de PowerCo, Frank Blome.

"El grupo Volkswagen y sus marcas están impulsando el progreso tecnológico a toda velocidad. Hemos tomado las riendas de tecnologías clave de la movilidad eléctrica -como las celdas de batería, los sistemas de batería y los motores eléctricos- permitiendo desarrollar las mejores soluciones para nuestros clientes", ha dicho el CEO de Volkswagen AG, Oliver Blume.

Primer vehículo de prueba con su batería de estado sólido

PowerCo, Ducati y Audi han equipado por primera vez una motocicleta totalmente eléctrica con la batería de estado sólido. La moto se basa en la V21L totalmente eléctrica de Ducati, pero su sistema de baterías ha tenido que diseñarse desde cero para cumplir los requisitos de la tecnología QuantumScape.

"La alta densidad energética que se consigue con la tecnología de estado sólido es perfecta para un vehículo de alto rendimiento como una motocicleta deportiva", ha explicado el CEO de Ducati, Claudio Domenicali.

El siguiente hito para Volkswagen es el desarrollo de una moto de carreras para realizar pruebas en pista. Paralelamente, PowerCo y QuantumScape ya están trabajando en la integración de la tecnología de estado sólido en la Unified Cell en vehículos.

Volkswagen también ha dado a conocer que su filial dedicada a la recarga y a la energía, Elli, conectará a la red el primer sistema de almacenamiento estacionario a gran escala en diciembre de 2025.

Este sistema, con una potencia de 20 MW y una capacidad de almacenamiento de 40 MWh, se basa en paquetes de baterías de PowerCo y sirve como plataforma escalable para el comercio de energía.

De esta manera, el grupo automotriz se adelanta al futuro ya que estima que será necesario aumentar considerablemente la capacidad de almacenamiento de energía para armonizar la fluctuante oferta de energía eólica y solar con la demanda.