Acaba la pesadilla en Termas, aterriza el avión y se disputa el GP de Argentina

La pesadilla ha terminado en Termas. Esta madrugada ha aterrizado por fin el Boeing 747 número 47001 que ha tenido en vilo durante horas a organizadores, equipos y aficionados. El avión era esperado en Argentina el jueves procedente de Kenia tras los problemas iniciales originados con el taslado del material desde Indonesia, pero no fue así por una importante avería y provocó que se suspendieran los entrenamientos libres del viernes.

De madrugada, tomó tierra en el Aeropuerto Benjamín Matienzo de San Miguel de Tucumán y en cuanto el avión aterrizó, se puso en marcha un operativo especial con diez camiones para trasladar todo el material por tierra hasta el Circuito de Termas de Río Hondo, que se encuentra a casi 100 kilómetros de aeródromo.

The moment we had been waiting for 🙏#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/Om84OhBHC3