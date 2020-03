Alberto García y Pablo Sánchez abandonan en el Rally Sierra de los Filabres

Alberto García y Pablo Sánchez, pilotos del Club Motor Circuito de Jerez, participaron en el Rally Sierra de los Filabres, segunda cita del Campeonato de Andalucía de Rally, sin fortuna, ya que tuvieron que abandonar la carrera por una avería, marchándose de tierras almerienses con un cero en el casillero.

Piloto y copiloto afrontaban esta prueba con la confianza de poder sumar puntos de cara al campeonato y luchar por el liderazgo de la clase IX. Desde el principio, Sergio Capel y Esperanza García imponían un ritmo brutal que difícilmente podían seguir los de Peyo Competición, así que había que conformarse con luchar por el segundo cajón.

Sin embargo, llegado el 7° tramo de los 9 que conformaban el rally, Alberto García y Pablo Sánchez se veían obligados a abandonar debido a una avería mecánica en su Renault Clio. Los tornillos de una rueda se rompían y se quedaban sin opciones de continuar. A pesar de la mala suerte, el problema no fue a mayores ya que el coche no colisionó con nada y así no causó más daños.

El próximo objetivo es salir al Rally de Sierra Morena y a partir de ahí ver qué depara la temporada. Equipo, piloto, copiloto y patrocinadores trabajarán duro para tener el coche a punto lo antes posible. Los patrocinadores del equipo jerezano son Automóviles Capote, Bar Javi, Rotugrafic, Rectasur Jerez, Turbo Diesel Campos, Sumijerez, Kiboca Bar Café, Club Motor Circuito de Jerez y Peyo Competición.