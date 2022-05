Alberto Puig, sobre Marc Márquez: "Hacía tiempo que no lo hacía"

Alberto Puig, mánager del equipo Honda Repsol, ha valorado el fin de semana de sus dos pilotos en el Gran Premio de España de MotoGP celebrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Marc Márquez luchó por el podio con Aliex Espargaró y Jack Miller para terminar cuarto tras una espectacular salvada, mientras que Pol Espargaró volvió a pinchar un GP más y acabó el 11º.

"No ha sido una mala carrera. Creo que Marc Márquez ha hecho un buen trabajo. No ha sido un fin de semana fácil, nos ha costado un poco, pero Marc ha conseguido un buen resultado con una carrera emocionante. Esto es alentador después de que sus sensaciones no fueran tan buenas en Portimao. Ha manejado bien la situación durante toda la carrera, ha mantenido una buena batalla con los pilotos que le rodeaban y ha salvado una caída; hacía tiempo que no lo hacía", comentaba Puig.

No obstante, Honda sigue muy lejos de Ducati y Yamaha -Marc acabó a 12 segundos de Bagnaia- y queda mucho trabajo por hacer. "Estamos trabajando para arreglar los puntos de la moto que aún no funcionan y este proceso está en marcha. Tuvimos un test importante el lunes que nos permitirá entender mejor la nueva moto porque, por supuesto, el objetivo de Marc no es quedar cuarto o sexto, su objetivo, y también el del equipo Repsol Honda, es ganar carreras y títulos. Este es el único objetivo", sentenció.

Para rematar, Puig añadía que "Lo positivo es que Marc volvió a luchar por las primeras posiciones. Pol Espargaró hizo una buena salida, pero no pudo conseguir una buena posición en las primeras vueltas, así que finalmente no fue tan fácil. Tenía la velocidad este fin de semana, pero desgraciadamente no pudimos encontrar una buena puesta a punto y no fue posible conseguir un buen resultado".