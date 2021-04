Álex Crivillé: “Márquez no va a perder tiempo en la curva 3”

Desde hace 32 años Jerez es una cita fija en el calendario mundialista y desde 2007 marca el inicio del periplo europeo del Campeonato del Mundo de MotoGP, una circunstancia que se ha visto alterada las dos últimas temporadas debido a la coyuntura actual. El circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este fin de semana el Gran Premio de España, la cuarta cita de la temporada, y Álex Crivillé, expiloto y gran conocedor del trazado, analiza la cita jerezana.

Para empezar, el catalán habla del reencuentro de Marc Márquez con Jerez, circuito donde sufrió la caída que le llevó al calvario de hasta nueve meses de lesión. Crivillé asegura que “si Marc Márquez llega bien a Jerez, hará una gran carrera y será claro candidato a luchar por la victoria”, añadiendo que, al pasar por la fatídica curva 3, “seguramente, por su cabeza pasará la caída en la que se rompió el brazo y pensará en ello. Eso no le va a frenar para ir rápido y no va a perder tiempo en esa curva. Todos somos humanos y nos ha pasado a todos que rebobinas después de un accidente. Luego, automáticamente, vas rápido y no pasa nada”.

Quartararo favorito

Fabio Quartararo llega líder a Jerez, donde la pasada temporada consiguió dos victorias consecutivas. Por ello, el expiloto asegura que “lo veo muy fuerte. Después de lo que vimos el año pasado en Jerez, con dos victorias consecutivas, es el claro favorito. Además, ahora parte como piloto oficial de fábrica y eso se nota porque tienes al lado una fábrica que trabaja exclusivamente para ti”.

También tiene palabras para Joan Mir, el actual campeón del mundo. “Está en una buena tónica y el campeonato es largo”, destaca Cirivillé, quien añade que “la ventaja que tiene Joan Mir es que es muy regular. Sabe que esta temporada está Marc Márquez en plena forma, aunque todavía le queda un poco pero llegará. La temporada es larga y lo importante es ser constante. Cuando pueda y tenga la oportunidad de ganar una carrera, lo va a intentar”.