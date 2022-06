Augusto Fernández no falla en 'La Catedral'

Augusto Fernández no ha falla en 'La Catedral' y ha logrado la victoria en Moto2 en el GP de los Países Bajos, un escenario en el que ya logró un triunfo en 2019. El español suma y sigue y ahora se coloca empatado a puntos con Celestino Vietti (146), que acabó cuarto, al frente de la clasificación del Mundial y Ogura se queda a un punto tras ser segundo y el británico Jake Dixon fue tercero.

Dixon salió fuerte en una carrera sin dos de sus principales figuras de inicio, Pedro Acosta y Arón Canet, ambos por lesión y en la que Alonso López no tardó en meter rueda para ponerse líder en el giro inicial y cambiar el ritmo para intentar romper el grupo de cabeza cuanto antes.

Augusto Fernández pasó a la acción en el decimosexto giro para encabezar la carrera, seguido únicamente por Albert Arenas y ambos dejaron un poco más atrás al neerlandés Bo Bendsneyder, que llegó al grupo de cabeza, con Jake Dixon cuarto, delante de Cameron Beaubier, Ai Ogura, Alonso López, Celestino Vietti y Tony Arbolino.

El grupo perdió a su primera unidad, el estadounidense Cameron Beaubier a cuatro giros del final. Las últimas vueltas iban a ser una prueba de resistencia a la presión y de planificación de la mejor estrategia, aunque Augusto Fernández parecía tener algunos metros de ventaja sobre Dixon, Ogura y Arenas, con Vietti detrás de ellos.

Esa presión fue la que le jugó una mala pasada a Albert Arenas, que se fue por los suelos al intentar superar a Jake Dixon en la curva nueve, mientras Augusto Fernández consolidó su tercer triunfo, seguido por Ai Ogura y el propio Dixon. López al final consiguió una notable sexta plaza.

A la hora de celebrar el triunfo, Augusto Fernández protagonizó la anécdota de la mañana. Se le fue la moto cuando iba de pie y terminó en el suelo al acceder al parque cerrado del podio.

His only mistake all weekend 👀 @Afernandez37 makes quite the entrance into Parc Ferme 🙌#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/PRf11kPykG