Bagnaia: “Jerez es uno de mis fines de semana favoritos”

Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) llega al Gran Premio de España de MotoGP con ganas de mejorar las sensaciones con su Ducati en Jerez, buscando dejar atrás los problemas con las vibraciones de este inicio de Mundial. El actual campeón del mundo de la máxima categoría afronta la cita en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto quinto de la general con 50 puntos, a 30 de su rival por el título y con malas sensaciones en la Ducati GP24.

Por ello, Jerez es el lugar adecuado para iniciar la remontada, un circuito especial para el italiano. "Siempre me siento muy feliz de pilotar aquí. Es uno de mis fines de semana favoritos, por el circuito, la afición, la meteorología, aunque parece que este fin de semana no va a acompañar tanto... Pero siempre me encanta estar aquí", empezó diciendo el de Ducati.

Competitivo en un circuito “especial”

"Creo que podemos ser competitivos, como en los dos últimos años. Ahora mismo, nos estamos enfrentando a algunos problemas que nos están desacelerando un poco, pero considerando la cantidad de datos y de vueltas que hemos analizado después de Austin, creo que estaremos en disposición de dar un paso adelante", destacó.

Y es que Jerez es “uno de los primeros circuitos donde piloté, cuando llegué al campeonato de España. Siempre era una de las pistas con las que soñaba en competir desde pequeño, y quizás por esta razón me gusta tanto. Me encantan estas grandes frenadas, y las curvas rápidas. Siempre es un circuito divertido para correr, es una de las pistas donde los pilotos más marcan la diferencia".

Feeling con la Ducati

En cuanto al feeling con la moto en este inicio de Mundial, Bagnaia fue sincero: "Hay oscilaciones, sube y baja. En Qatar fue un 10. En las dos últimas carreras... un 6. Aún nos queda margen de mejora. Confío plenamente en mi equipo, vamos a ir trabajando para ser mejores y lograr la victoria que corresponde a nuestro nivel".

Y es que las vibraciones en el tren trasero de la moto traen de cabeza al italiano. Sobre todo, por la ausencia de soluciones: "Esperar hasta que para. Es difícil, porque al final no es chattering, son algunas vibraciones que emanan del tren trasero, parece que vienen como consecuencia de la construcción del nuevo neumático, que es diferente. Y resulta difícil de predecir, porque a veces las sufres de un flanco, a veces del otro…”