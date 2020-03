El Circuito de Jerez alberga tres días de test oficial de MotoE

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto alberga desde el martes y hasta el jueves el primer test oficial de la Copa del Mundo de MotoE, que de esta forma comienza su andadura en 2020 en un trazado jerezano que también acogerá entrenamientos oficiales del Mundial de motos eléctricas en abril, del miércoles 8 al 10, Viernes Santo.

Cuatro meses han pasado desde la última vez que estuvo en pista la parrilla de la Copa del Mundo FIM Enel MotoE. El italiano Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) puso el broche de oro a la primera campaña de la categoría eléctrica al decidir el título en la última cita del año celebrada en Valencia. Tras el parón invernal, el italiano y el resto de pilotos volverán a la carga a partir de hoy en Jerez.

Así, el Circuito será campo de pruebas para los pilotos que repiten experiencia en MotoE y para los que aterrizan esta temporada en una competición con unas características muy particulares, tanto por el formato de los fines de semana como por las prestaciones de la Energica Ego Corsa.

El propio Ferrari volverá a pista como rival a batir, pero encontrará una gran competencia en pilotos ya contrastados como el británico Bradley Smith o el brasileño Eric Granado, que el pasado año completaron el podio de la clasificación general tras la última prueba celebrada en el Circuit Ricardo Tormo.

Entre los pilotos españoles repetirá María Herrera, que este año tendrá como compañero al malagueño Alejandro Medina y también estará secundada por otro compatriota, Jordi Torres, que compatibilizará el Mundial de motos eléctricas con el Mundial de Superbike en las filas del MIE Racing Althea Honda a lomos de la Honda CBR1000RR-R. Ambos serán dos de las caras nuevas de la parrilla junto a otros nombres como Xavi Cardelús, Dominique Aegerter, Tommaso Marcon, Josh Hook, Lukas Tulovic o Alessandro Zaccone.

La Copa del Mundo de motos eléctricas se estrenó por primera vez el año pasado formando parte en algunos Grandes Premios del programa de carreras del MotoGP, estreno que contó con un hándicap importante que no fue otro que el devastador incendio que se produjo la temporada pasada en estas mismas instalaciones en los test oficiales y que arrasó con todo el material que había construido el fabricante italiano. Esto provocó la reestructuración del certamen que ya no comenzaría en el GP de España en Jerez por la falta de motos y no fuera hasta el GP de Alemania -casi tres meses después- cuando se pudo ver por primera vez en la historia una carrera de MotoE en un campeonato que finalmente quedó en cuatro pruebas.

Tras la temporada de rodaje, la segunda edición de la Copa del Mundo de MotoE contará con cinco citas, siendo Jerez el próximo 3 de mayo la que abre el certamen.

En los entrenamientos de estos tres días -abiertos al público, con acceso gratuito a la tribuna X-1-, las MotoE contarán con tres tandas de entrenos exclusivos cada día, de 10:00 a 10:30, de 13:00 a 13:30 y de 15:30 a 16:00 horas. Distintos equipos participantes en el FIM CEV Repsol y Campeonato de España de Superbike también estarán presentes estos días realizando tandas para completar el programa horario.