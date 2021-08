Continental Racing, ganador de la Lamera Cup tras 30 horas de resistencia en el Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto cerraba con éxito las 30 horas Lamera Cup, una competición de récord, no en vano, era la primera vez en la historia del trazado jerezano e incluso del propio organizador francés, que incluía en su calendario de temporada un maratón automovilístico de 30 horas ininterrumpidas.

Desde los primeros compases de carrera, el equipo Continental Racing ejerció un férreo dominio imponiendo un fuerte ritmo durante las primeras horas de la prueba, ritmo que sólo los favoritos eran capaces de seguir, confirmando la igualdad existente entre los de cabeza. Por su parte, el Team Lamera Cup, aguardaba su oportunidad de desbancar al equipo Continental y ponerse líder, lo que ocurría horas más tarde manteniendo el guion de esta forma durante las horas posteriores hasta las 14.30 horas del domingo cuando en la frenada de la curva Dani Pedrosa, era embestido por otro participante, dando al traste con sus opciones de victoria y pasando desde ese momento el liderato de nuevo al equipo Continental, que se encargaba de controlar el resto de la carrera al equipo ETC Racing 2, siempre en cabeza a lo largo de la prueba y el equipo L'auto Leclerc by Asphalte que mantenía la tercera plaza en pugna con el equipo CTF-Abmomotozor.

En los instantes finales, se confirmaba la clasificación y tras 30 horas de competición más una vuelta, era el equipo Continental el vencedor de la general y de la clase Élite seguido del equipo ETC Racing-2 en segundo lugar y L'Auto Leclerc by Asphalte en tercer lugar.

En la clase Pro Am, era el equipo CTF Abmomotozor el ganador, con CTF Ellipse, segundo y CTF Racing Stage, en tercer lugar. Por su parte, el equipo ADL Racing Team lograba la victoria en la categoría Gentlemen con el Team JCL Scania en segundo lugar y West Motor by ETC en el tercer peldaño del pódium. De 26 coches que tomaron la salida, 20 lograron concluir este maratón de 30 horas.

De esta forma, se ponía fin al paso de la Lamera Cup por el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en una carrera que ofreció toda la magia de las pruebas de resistencia. Una competición muy reñida a lo largo de 30 horas en el que el cansancio de pilotos y mecánicos y de todo el personal en general se iba acumulando a medida que se acercaba la hora final pero que por otra parte deparó un bonito espectáculo en pista y boxes –cambio de pilotos incluido- y bellas imágenes a la caída de la tarde y a lo largo de las horas nocturnas.

El saldo final no ha podido ser más positivo. Organizador, pilotos participantes y equipos involucrados han finalizado la prueba muy satisfechos de la labor llevada a cabo por la organización del Circuito. La profesionalidad de todo el personal que, divididos en turnos, ha estado al frente de los distintos departamentos controlando en todo momento estas 30 horas automovilísticas y ha sido altamente elogiada por el equipo organizativo de la Lamera Cup.

Por otra parte, es destacable además en lo deportivo, la ausencia en toda la prueba de incidentes graves en pista. En total, se contabilizaron un total de 25 'Codigo 60', que es un 'Safety virtual', es decir, la neutralización a los participantes cuando hay incidentes que asistir en pista. La señalización de un Código 60, implicaba que todos los vehículos en pista debían aminorar la velocidad y esperar a que se mostrara de nuevo la bandera verde para reemprender la carrera.