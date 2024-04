David Muñoz: “No he visto espacios para adelantar a Veijer”

David Muñoz ha acabado segundo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de España de Motociclismo y se ha quedado a tan sólo 45 milésimas de la victoria.

El piloto sevillano ya mostraba sus credenciales en los clasificatorios del sábado, y solo una memorable actuación de Veijer ha imposibilitado que pueda celebrar lo que hubiera sido la primera victoria andaluza en Jerez.

“Ha sido una carrera muy rápida. Collin Veijer impuso un ritmo muy alto desde el principio. Sabía que podía aguantar con él y eso hice hasta la última vuelta, en ese momento he intentado adelantarle pero no he podido”, reconoce el de BOE Motorsports.

“No he visto el espacio ni el momento para hacerlo, pero el segundo puesto es un gran resultado también. Estoy muy contento, cogemos mucha confianza de cara a la próxima carrera y para todo lo que queda de campeonato”, destaca el piloto de Brenes.

De esta manera, tras sumar 20 puntos más que importantes, Muñoz se coloca sexto en la general de Moto3 con 38 puntos, uno menos que su compañero de equipo Joel Kelso.