David Muñoz: "Estamos en una buena línea y podemos seguir delante en las próximas carreras"

El BOÉ Motorsports ha conseguido su segundo podio de la temporada con el andaluz David Muñoz, que ha celebrado por todo lo alto su renovación con el equipo de José Ángel Gutiérrez Boé.

En la carrera, David Muñoz ha vuelto a demostrar su buen estado de forma, remontando desde la 16ª a la 11ª posición en la primera vuelta. A partir de ese momento, el piloto sevillano incluso llegó a liderar la carrera y se mantuvo en el primer grupo hasta la bandera a cuadros. Al final, Muñoz ha terminado tercero tras una gran última vuelta en la que ha marcado la vuelta rápida de carrera y ha hecho el récord del circuito con un tiempo más rápido que el de la pole.

El andaluz hablaba tras la carrera y mostraba su felicidad por su segundo podio: "La carrera ha ido bastante bien, desde el principio me he encontrado bien con la moto, tenía muy buen feeling, sobre todo en la parte delantera, un punto donde nos faltaba algo el sábado. He salido con ganas de hacerlo lo mejor posible, sobre todo de disfrutar y desde el principio estuve delante. Con la sanción que tenía Sasaki se ha puesto a tirar muy fuerte y nos ha costado mucho, pero finalmente hemos conseguido el tercer puesto y estoy muy contento. Creo que estamos en una buena línea de trabajo y podemos seguir adelante. Muchas gracias a todo el equipo por su gran trabajo de este fin de semana y a todas las personas que me apoyan", señalaba el piloto de Brenes.