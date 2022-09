Alonso pide disculpas a Hamilton

Fernando Alonso, doble campeón del mundo, dice que se disculpará con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Holanda de este fin de semana por los comentarios que hizo en la radio del equipo la última vez en Spa.

El Mercedes de Hamilton impactó con el Alpine de Alonso en la primera vuelta cuando intentó pasar por el exterior de Les Combes. Alonso pudo continuar, pero no así Hamilton. "Qué idiota. Cerrando la puerta desde el exterior. Tuvimos un gran comienzo, pero este tipo solo sabe conducir y comenzar primero", le dijo Alonso a su ingeniero por la radio.

"Me acercaré a él y le diré que lo siento. No tengo absolutamente ningún problema con él y le tengo un gran respeto", añadió el piloto asturiano. "Hizo algo enorme, es un campeón, es una leyenda de nuestro tiempo. Así que me disculpo. No estaba pensando en lo que dije, no creo que haya mucha culpa y mirando las repeticiones, para ser honesto, fue un incidente en la primera vuelta. El calor del momento, la adrenalina del momento, luchar finalmente por los dos primeros, los tres primeros, me hizo decir esos comentarios que no debería decir", aseguraba Alonso.