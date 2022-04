Carlos Sainz: "La Q3 ha sido un absoluto desastre"

Carlos Sainz se ha visto relegado a la novena posición desde la que saldrá en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El español de Ferrari se ha visto perjudicado por la bandera roja motivada por el accidente de Fernando Alonso justo cuando iba a marcar su primer tiempo de la Q3 y posteriormente el coche no le arrancó a tiempo en boxes, por lo que tuvo que realizar su vuelta con los neumáticos fríos.

El madrileño resumía así la jornada: "Hemos tenido una Q3 que ha sido un absoluto desastre, primero con la bandera roja que no nos ha permitido hacer un tiempo que hubiese sido para estar más delante y nos ha salido la bandera roja justo cuando iba a cruzar la línea de meta".

Por si fuera poco, en boxes el coche no arrancaba: "Con el segundo set de neumáticos el coche no arrancaba y no hemos podido hacer una vuelta de preparación. Por alguna razón el coche no ha arrancado y no hemos reaccionado lo suficientemente rápido, hemos salido a pista tarde y he hecho la vuelta con el neumático frío y por eso estamos tan atrás. Hay que analizarlo pero ha sido una Q3 que ha sido un desastre".

Para la carrera de este domingo, Sainz se verá obligado a remontar para estar delante, que ve complicado porque dirección de carrera ha eliminado por razones de seguridad uno de los cuatro puntos de DRS: "Nos han quitado la cuarta zona de DRS y para adelantar será mucho más difícil. Además parece que este fin de semana los coches estamos más juntos, los Red Bull y Ferrari no tienen la ventaja que teníamos en otros circuitos, así que va a ser una carrera complicada pero intentaré adelantar todo lo que pueda".