Fernando Alonso clama contra Michael Masi: "Es demasiado blando"

Fernando Alonso saldrá desde la undécima posición de la línea de parrilla en el Gran Premio de Abu Dabi en el que se decide el campeonato del mundo de Fórmula 1 con Max Verstappen partiendo desde la primera plaza y a su lado Lewis Hamilton, ambos empatados a puntos en una carrera apasionante que comenzará a las dos de la tarde de este domingo.

El piloto español estaba pendiente de la investigación a Ricciardo, quien claramente le obstaculizó en la Q2, impidiendo que el asturiano pasara a la Q3. Los jueces decidieron que no había que sancionar al de McLaren, que partirá noveno, y el dos veces campeón del mundo ha estallado contra Michael Masi, director de carrera del Mundial: "Es demasiado blando. Si nos deja libertad cuando no estamos en la vuelta lanzada siempre se formará un barullo. Necesitamos un árbitro que nos proteja y por el momento no lo tenemos". Directo a la yugular.

"Necesitamos un árbitro que nos proteja y por el momento no lo tenemos"

Antes de conocer que no había sanción, Alonso señalaba que "cuando te quedas fuera por 12 milésimas duele un poco, porque la vuelta era buena. Supongo que habrá alguna penalización a un par de coches, alguno más que ha obstaculizado en la última curva".

No es la primera vez que Alonso y su equipo se las tiene que ver con un director de carrera que ha demostrado demasiada permisividad a la hora de aplicar el reglamento y cuando lo hace ha tenido episodios en los que no ha actuado igual para todos. Este sábado, sin ir más lejos, debió reprender a Hamilton por una acción con Mazepin en los libres que sí tuvo castigo (con otro piloto) hace apenas una semana en Arabia Saudí. Esto le habría ocasionado al británico perder diez posiciones al ser la tercera de la temporada. Evidentemente, no interesaba.

La conversación a tres bandas con Red Bull y Mercedes la pasada semana, ofreciéndole a Verstappen salir por detrás de Ocón y Hamilton en la tercera salida en Yeda fue otro de los episodios kafkianos de un director de carrera que accedió al puesto tras la muerte de Charlie Withing y que está en boca de todo el paddock, y no para bien precisamente.