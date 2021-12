Hamilton le gana el primer duelo a Verstappen en Abu Dabi

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial más apretado, emocionante y polémico de los últimos años, en Yas Marina; donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder del campeonato, con los mismos puntos (369,5) pero con un triunfo más que el anterior (9)- marcó el cuarto crono.

Hamilton marcó el mejor tiempo del día en la segunda sesión, al cubrir los 5.281 metros de la recién 'retocada' pista de los Emiratos Árabes Unidos -que antes superaba los cinco kilómetros y medio- en un 1:23.691, aventajando en 343 milésimas al francés Esteban Ocon (Alpine) y 392 sobre el Mercedes de su compañero finlandés Valtteri Bottas; en una jornada en la que todos dieron su vuelta rápida con neumático blando y antes de efectuar simulación de carrera, en la segunda sesión, que concluyó de noche y en la que Verstappen marcó el cuarto tiempo, a 641 milésimas del británico.

La joven estrella neerlandesa se quedó a más de seis décimas del astro británico en la más orientativa de las dos sesiones, la que arrancó a la misma hora que la calificación de este sábado y la carrera dominical, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros. Un ensayo que su compañero mexicano Sergio Pérez acabó quinto, justo un puesto por detrás de él; y en el que los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) se inscribieron sexto y noveno, respectivamente, en la tabla de tiempos.

En el primer entrenamiento, el mejor había sido Verstappen, al que le vale para ser campeón que ninguno de los contendientes acabe la carrera, dando lugar, después de una temporada cargada de incidentes y controversias, a nuevas conjeturas que apuntan que el Mundial pudiese resolverse mediante un accidente. Algo que nadie desea. Al menos así lo escenificaron, durante la rueda de prensa oficial de la FIA que tuvo lugar en Yas Marina, los jefes de equipo de los dos equipos dominantes, que se juegan asimismo el Mundial de constructores: un título que quiere capturar por octava vez seguida Mercedes, que aventaja en 28 puntos a Red Bull.

En un Mundial en el que las chispas se convirtieron en llamas, este viernes el austriaco Toto Wolff, principal responsable de Mercedes, y el inglés Christian Horner, su homólogo en Red Bull, suavizaron la tensión, elevadísima en Qatar y desorbitada en Arabia Saudí. O al menos lo simularon. Hubo esta vez apretón de manos, ambos reconocieron el buen trabajo del rival, reivindicaron -pase lo que pase- la excelente temporada de sus respectivas escuderías; coincidieron en que ambos pilotos se merecerían el título y desearon que gane el suyo, de forma limpia. Sin mayores problemas en pista.

Hamilton: "Ha sido un día decente"

Lewis Hamilton declaraba tras el primer día de entrenamientos libres en Yas Marina que "fue un día decente, me gustan los cambios que han hecho en la pista". "Obviamente, todo está muy apretado entre todos y es un poco desconocido en cuanto al ritmo, pero estoy seguro de que los márgenes van a ser súper estrechos, como en las carreras anteriores",comentó el campeón de Stevenage. "En general, me siento bien, me siento muy bien físicamente y hemos dado algunos pasos positivos en cuanto a la configuración, así que intentaremos perfeccionarlo todo esta noche y volver con fuerza", afirmó el siete veces campeón mundial inglés en Yas Marina.

Verstappen: "Mejoramos en las tandas largas"

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno declaró este viernes en Yas Marina que en sus "tandas cortas" le "faltaba ritmo", pero que "las largas sí fueron competitivas" y eso "es lo importante. Me gusta el nuevo trazado de la pista, es más divertido de pilotar con las curvas más rápidas, especialmente en el último sector", comentó Verstappen. "Hicimos algunos cambios en la configuración en las dos sesiones y creo que fueron positivos. Las tandas cortas no salieron según lo planeado, nos falta un poco de ritmo, pero creo que las largas fueron más competitivas, así que eso es importante. Tengo muchas ganas de que llegue la calificación para intentar juntarlo todo", manifestó.