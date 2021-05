El líder del Mundial de Moto3, Pedro Acosta, no ha logrado clasificarse entre los catorce primeros y tendrá que luchar en la Q1 para buscar la pole del Gran Premio de España de MotoGP que se celebra en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El murciano se fue al suelo en la curva Pedrosa mediado el FP3 -primera caída de la temporada-, libró otra en la curva 1 y en general ha tenido bastantes problemas para conseguir un buen tiempo, con una pista con muchísimo tráfico. De esta forma, Acosta no ha conseguido meterse entre los mejores y se verá obligado a pasar por la Q1, donde intentará tener un hueco en la Q2 para poder salir en una buena posición en la carrera de este domingo y no arrancar desde tan atrás.

Andrea Migno, a falta de un par de minutos para el final del primer libre de la jornada, se colocó al frente con un tiempazo siendo el único piloto en bajar del 1'45, metiendo casi seis décimas al segundo clasificado, el turco Deniz Oncu, mientras que John McPhee lograba el tercer mejor crono del FP3.

Jaume Masiá, compañero de Acosta en el Red Bull KTM Ajo, ha sido el primer español con el sexto mejor tiempo y séptimo del acumulado de las tres sesiones libres, y Xavi Artigas ha sido el otro español en meterse entre los 14 primeros, mientras que a Gabriel Rodrigo le ha bastado el crono del FP2 del viernes para estar entre los cuatro primeros tras no mejorar esta mañana.

Fuera de la Q2 se han quedado también Carlos Tatay, Dennis Foggia o Izan Guevara, todos rodando por encima del 1'46.