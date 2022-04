Gran nivel y buen ambiente en el estreno del Campeonato de España de Superbike

El Campeonato de España de Superbike (ESBK) ha iniciado este sábado nuevo curso en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, escenario que también albergará en octubre la última prueba de la temporada con la que se pone el colofón al certamen.

Una nueva temporada conuna alta participación, en la que más de 150 pilotos se daban cita en Jerez para disputar esta primera prueba del año, ha traído novedades y buenas dosis de calidad con la inclusión en la categoría reina de pilotos de la talla de Tito Rabat, ex MotoGP y ex WorldSBK, Maximiliam Scheib, ex WorldSBK, Steven Odendaal, exmundialista de Moto2, compartiendo categoría entre otros con el brasileño Eric Granados, piloto de la Copa del Mundo de MotoE, Illya MikHalchyk, piloto del mundial de resistencia, Naomichi Uramoto, Óscar Gutiérrez o Román Ramos, todos con experiencia en la categoría.

Una sola sesión de entrenamientos que definía las parrillas de salida, y a continuación las primeras mangas de carreras para todas las categorías en liza, era el programa establecido para esta jornada de sábado que contó con buen ambiente público, que aprovechaba la climatología para acercarse hasta el circuito, disfrutar de las carreras y como novedad, acceder de nuevo al paddock para vivir de cerca la competición.

Óscar Gutiérrez (SBK) 1.40.545, Aleix Viu (Supersport) 1.43.289, Javier Corral (SBK Junior) 1.53.006, Izan Rodríguez (Moto4) 2.02.172, David González (Pre-Moto3-Promo3) 1.53.266, y Carlos Blanco (Handy ESBK) 1.58.673, fueron los más rápidos de sus respectivas categorías alzándose con las poles para las primeras mangas de carrera que se disputaban a continuación.

Clase reina

Gutiérrez, en la clase reina de SBK, daba por buena la pole lograda en la calificación adjudicándose la primera victoria del año en una carrera acortada a 10 vueltas, tras un incidente entre el brasileño Eric Granado y el andaluz Alejandro Medina que obligaba a dirección de carrera a parar la prueba para asistir a los pilotos para los que el incidente, afortunadamente, no revistió gravedad.

En la nueva salida, Gutiérrez dominaba de principio a fin y Tito Rabat logró la segunda posición, dejando la tercera plaza para Scheib. La cuarta plaza era para el piloto ucraniano Illya MikHalchyk.

Aleix Viu conseguía su primer triunfo de la temporada en la categoría de Supersport en la que dominó tanto en los entrenamientos donde marcó la pole, como en carrera en la que corroboró su control. Yeray Ruiz, segundo en la prueba, fue el único capaz de seguirle el ritmo al catalán, aunque no consiguió mantener el empuje durante toda la prueba para disputarle la carrera. Por último, el tercer peldaño del pódium se lo adjudicaba Guillem Erill.

En SBK Júnior, triunfo para Julio García, seguido de Unai Calatayud e Iván Bolaño en tercer lugar, mientras en la Handy ESBK destinada a pilotos con movilidad reducida Carlos Blanco se alzaba con la victoria.

En Moto4, tras una disputada carrera en la que 5 pilotos estuvieron luchando por la victoria durante toda la prueba, era finalmente el búlgaro Nikola Miroslavov quien se adjudicaba la manga con Andrés Garcíaa e Izan Rodríguez segundo y tercero, respectivamente en el pódium. Por su parte, David González se adjudicaba la carrera de Pre Moto3, escoltándole en el pódium Jesus Ríos y Pedro Alomar, mientras en Promo3 el triunfo era para Jesús Torres.

Este domingo se disputarán las segundas carreras del fin de semana para todas las categorías en liza con este horario: 11.00 (Handy ESBK) 12.00 (Moto4) 13.00 (Supersport) 14.00 (SBK) 15.00 (PreMoto-Promo3) 16.00 (SBK Junior).