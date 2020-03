Eric Granado, el más rápido en la primera jornada de test de MotoE en Jerez

El Dato

El SIC58 Squadra Corse no acude a Jerez por el coronavirus

El SIC58 Squadra Corse no acude a Jerez por el coronavirus El equipo italiano SIC 58 Squadra Corse ha preferido quedarse en Italia y no viajar hasta Jerez (antes de que se cerrara el espacio aéreo entre ambos países) con su piloto Mattia Casadei para tomar parte de los primeros test de la temporada en la Copa del Mundo de MotoE. El equipo aduce razones de salud y seguridad para no haber viajado. “Nuestro conductor y mecánicos viven en la zona roja”, escribió SIC58 Squadra Corse en una noticia publicada en este primer día de pruebas. “Por esta razón, Paolo Simoncelli ha decidido no ponerlos a ellos ni a otras personas en riesgo, como lo están haciendo otros socios técnicos. Esto se debe a las restricciones emitidas por el estado para contener el coronavirus”.