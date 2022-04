Izan Guevara, con “ganas de domingo”

Fin de semana completo, por el momento, para Izan Guevara. Tras marcar el mejor registro en Moto3 este pasado viernes, mañana el pupilo de Aspar estará acompañado en primera línea de salida por su compañero de equipo Sergio García Dols, y por el también español Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), al conseguir hoy la pole en la más pequeña de las cilindradas.

El piloto del Aspar Team reconoce que “en la primera salida (de la Q2) estaba un poco nervioso. En la segunda me he sentido genial y además lo he hecho todo solo. Hemos tenido un susto en el T3 que nos ha sacado alguna décima, pero lo hemos conseguido igualmente".

Por ello, el balear no puede esconder que se encuentra "muy contento de poder lograr mi segunda pole en el Mundial. Será la primera vez que la pueda ocupar, porque en Qatar me sancionaron”, añadiendo la tradicional felicitación al equipo: El equipo ha hecho un gran trabajo, me siento muy cómodo pilotando”.

"Un pequeño susto"

Y todo esto, firmando una gran actuación en la primera cita en territorio nacional: “Es el primer gran premio en España y me alegra haber podido lograr la pole. He tenido un pequeño susto en mi vuelta rápida, pero he conseguido el tiempo”.

"El objetivo, realmente, era estar en primera fila, pero nos ha salido a la perfección. Tengo bastante ritmo para carrera, así que hay ganas de domingo", señaló Izan Guevara, que sumó su segunda Pole Position de la temporada, el primer piloto en conseguirlo.

De cara a la carrera, Guevara advierte que “para mañana tenemos buen ritmo, así que era importante arrancar desde delante para intentar que el grupo sea lo más pequeño posible para pelear por una gran recompensa”.