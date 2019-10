Jerez corona a los campeones Lamborghini de Asia, Estados Unidos y Europa

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha ofrecido un emocionante preludio a la Final Mundial Lamborghini que dará comienzo mañana sábado con la disputa, hoy viernes, de las últimas pruebas puntuables para las series Lamborghini USA, Asia y Europa que ponían fin a los distintos certámenes intercontinentales de los que han salido finalmente los nuevos campeones en las distintas clases.

La jornada, algo fría en las primeras horas para después tornar a calurosa, comenzó pronto, justo a las diez de la mañana se daba la salida lanzada a la primera carrera del programa de hoy. La salida, lanzada, fue todo un espectáculo, dominando los primeros compases de la carrera los pilotos que ayer copaban las primeras plazas en los entrenamientos calificatorios siendo la pareja Yuki Nemoto/Alex Au los que estuvieron en cabeza quince vueltas hasta el cambio obligado de pilotos que modificó el liderato pasando a manos de Fan Yi Chen y Chris van der Drift que ya no lo abandonarían hasta la bajada de la bandera ajedrezada.

Segundo en el pódium jerezano de la liga Asia sería la dupla formada por Takashi Kasai y el finlandés Juuso Puhakka, mientras el tercer peldaño del pódium se lo anotaban Afiq Ikhwan Yazid y Toshiyuki Ochiai. Por su parte, la victoria en la Serie Lamborghini USA correspondería a la pareja Sandy Mitchell y Andrea Amici, seguidos de Cedric Sbirrazzuoli y Paolo Ruberti en segunda posición con Brandon Gdovic y Conor Daly subiendo al tercer peldaño del pódium.

La segunda carrera para la serie Asia+Usa vio vencer de nuevo al dúo Fan Yi Chen y Chris van der Drift, repitiendo segundo puesto Takashi Kasai y Juuso Puhakka, mientras el tercer lugar se lo adjudicaban Alex Au y Yuki Nemoto. Por su parte, la segunda carrera de la Serie Lamborghini USA se la adjudicaban Cedric Sbirrazzuoli y Paolo Ruberti, con Brandon Gdovi y Conor Daly en segundo lugar y Corey Lewis y Richard Antinucci entrando en meta en tercer lugar.

En cuanto a la carrera 1 de la serie Europa, la victoria correspondía a la pareja Jonathan Cecotto y Frederik Schandorff (Target Racing) por delante de Jack Bartholomew y Stuart Middleton (Bonaldi Motorsport) con tercera plaza para Alberto di Folco y Davide Veditti (Target Racing).

Por categorías, en la clase AM victoria para Nicolás Gomar y Gillet Vannelet; en la clase LC, triunfo para José Collado; en clase Pro para Jonathan Cecotto y Frederik Schandorff; y en la clase Pro Am para Andrzej Lewandowski y Karol Basz.

En la segunda carrera de la serie Europa fueron protagonistas los pilotos del equipo Bonaldi Motorsport con Stuart Middleton y Jack Bartholomew subiendo a lo más alto del pódium tras completar 28 giros al trazado jerezano. Sergey Afanasyev y Danny Kroes fueron segundos, mientras Alberto di Folco y Davide Venditti conseguían la tercera plaza.

Las Finales Mundiales del Súper Trofeo Lamborghini, mañana y el domingo

Una vez disputadas hoy las sextas citas puntuables y dilucidados los campeonatos intercontinentales de Asia, Usa y Europa, mañana sábado y el domingo tendrá lugar la gran final del Súper Trofeo Lamborghini con un programa que incluye mañana entrenamientos calificatorios (2 sesiones) para las cuatro categorías en liza: Am+Lc y Pro+Pro Am y dos carreras, una fijada a las 15:00 horas para las clases Am+Lc, y la segunda a las 17:00 horas para las categorías Pro+Pro Am. El domingo se llevarán a cabo las carreras 2 para las clases Am+Lc y Pro+Pro Am que se disputarán a las 11:30 y 15:00 horas respectivamente. Tanto la jornada del sábado como la del domingo será de acceso libre para los aficionados, incluido el paddock.