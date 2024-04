Jorge Martín: “Ganar en Jerez es algo único”

Se veía fuerte en la previa y lo ha refrendado este sábado en Jerez. Jorge Martín ha podido sacar la bandera de Crivillé en Jerez para celebrar su triunfo al sprint en el GP de España, segundo en el presente Mundial y undécimo en su haber.

“Ganar en Jerez es algo único. Estoy muy feliz por la victoria”, destaca el de San Sebastián de los Reyes, quien analiza la carrera: “No sé cómo habría sido la carrera sin la caída de Marc. Yo, sinceramente, he hecho un error en la curva siete y me ha cogido toda la distancia que tenía. No estaba con mis mejores sensaciones, pero igualmente he intentado aguantarle hasta que ha hecho el error. Seguramente segundo hubiese sido la posición realista, pero estoy muy feliz de haberme llevado al final la victoria. He sabido tener esa mente fría cuando estábamos empujando tanto para vigilar mucho con el agua, para poder llegar al box, que hoy no era nada fácil”.

¿Qué le pasó por la cabeza cuando vio la caída de Márquez? “Ahí lo primero era esperar a pasar por meta para ver cuál era la distancia con el segundo, porque no sabía muy bien qué hacer, pero en cuanto he pasado he visto que tenía tres segundos con el siguiente así que a partir de ahí lo difícil ha sido mantener la concentración. Sabía que lo tenía medio hecho y llegar a meta no ha sido fácil, porque con esa distancia se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero acabar y ganar aquí ha sido muy bonito. Espero que mañana, que tengo un gran ritmo, pueda pelear por la victoria otra vez”, asegura el de Ducati.

Su mejor versión

Para este domingo también se las tendrá que ver con Pedro Acosta, ahora segundo en el Mundial de MotoGP. “Cada uno que apueste por quien quiera, porque yo al final me centro en mí mismo y ahora mismo es lo que estoy haciendo, que me está funcionando, así que yo sigo así. Quizás es el resto de gente quien no se toma en serio desde hace tiempo, porque yo he seguido así cada año que estoy en MotoGP y estoy trabajando para dar mi mejor versión y ahora mismo no es algo en lo que mire. Mañana iré a por la victoria y luego veremos que pasa”, afirma.

Lejos de meterse presión, lo que sí es cierto es que parece que nos estamos encontrando al mejor Jorge Martín posible: “Bueno, depende un poco de los momentos. Yo creo que hay que saber qué hacer en cada momento. Momentos en los que hay que apretar y arriesgar y momentos en los que quizás no. Hoy he tomado bastantes riesgos, sobre todo al principio de la carrera, para intentar escaparme, y quizás he usado demasiado el neumático y he hecho una carrera rápida para como estaba la pista, porque el ritmo era igual que el del año pasado pero con agua en la pista. Mañana nos sorprenderemos de cuán rápida será la carrera y luego, cuando he visto que no tenía que asumir más riesgos, he llegado al box”.

Para acabar, habló de la nueva colocación del podio entre las curvas Nieto y Peluqui: “Ha sido increíble. Un sitio muy bonito, con todo mi club de seguidores allí y con toda la afición española y con Pedro (Acosta) al lado. Lo hemos disfrutado por dos y, nada, mañana será aún mejor porque el domingo vendrá más gente. He tirado las botas aunque la verdad es que no lo suelo celebrar mucho los sábados porque siempre estoy centrado en el domingo, pero he pensado: “Lo he conseguido, vamos a disfrutar lo que se pueda y mañana ya veremos lo que pasa”.