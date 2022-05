Marc Márquez: "Cada vez es más importante la moto y no el piloto"

Marc Márquez afronta el fin de semana en Mugello con la incógnita de saber si Honda ha podido dar "un saltito adelante" que permita al ocho veces campeón del mundo acercarse a los pilotos cabeceros del Mundial de MotoGP.

El español ha señalado que sólo "se puede trabajar en el chasis, el basculante y poco más. Todo lo demás, el motor, está precintado, así que tendremos que intentar buscar la solución en eso, en el chasis, en buscar diferentes compromisos, diferentes balances, o rigideces para dar un saltito y seguir avanzando". Márquez sigue sin 'sentir' la moto con el tren delantero y las mejoras que ha pedido a fábrica van llegando a cuentagotas: "Soy un piloto Honda que lo que hago es transmitir mis mensajes, pero la manera de estructurar todo, como europeos, no podemos saber cómo se estructuran las cosas en Japón y cómo lo hacen, pero por intentarlo y trabajar no puedo reprochar nada a Honda ya que están trabajando, están dando el ciento por ciento y están llegando cosas, pero sí es cierto que a veces es eso, que no es que estén llegando muchas, sino una que vaya".

Márquez también se ha referido a los avances tecnológicos como el 'holeshot' y otras ayudas electrónicas y tiene la sensación de que "continuamos yendo hacia esta dirección en que cada vez es más importante la moto y no el piloto, pero ya veremos en un futuro pues nosotros no hacemos el reglamento, lo hace el campeonato junto con las fábricas". "Para el futuro siempre he dicho que como piloto me gustan las carreras con un grupo, carreras con adelantamientos en las que disfrutas más y el espectador las disfruta y ahora eso no sucede pues o eres muy superior al de delante o es imposible adelantar", recalca Márquez.

Lo que en el Mundial de MotoGP ya se empieza a conocer como el 'trenecito', pilotos unos detrás de otros y sin posibilidad de adelantar. "Se ha visto en varias carreras que es muy difícil adelantar, sí que se puede decir que en Austin salí último y llegué sexto, pero iba mucho más rápido que los pilotos que adelanté, pero cuando llegué a los pilotos que iban más rápido me empezó a costar adelantar y es ahí donde creo que se está a tiempo para el futuro en reconducir un poco la dirección, en el sentido que se necesita aerodinámica, pues claro que se necesita aerodinámica, porque vamos a 350 km/h y se necesita un mínimo, ¿se necesita el dispositivo trasero? -se preguntó-, pues ayuda un poco pero se tiene que ver, valorar todo, para llegar a un compromiso de seguridad y ver qué dirección se tiene que tomar, si completamente prototipos o más limitado", insiste al respecto.Y en este sentido pudo un ejemplo claro al preguntar "este año en la Fórmula Uno cuántos adelantamientos ha habido en las carreras que llevan y qué adelantamientos hubo el año pasado. Han hecho un reglamento diferente, que van un poco más lentos, pero se adelanta mucho más. Más entretenimiento".