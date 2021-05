Marc Márquez: "Hemos dado un paso más"

Marc Márquez valoró su vuelta a Jerez, donde acabó noveno en una carrera en la que reconoció haberle faltado aún “físico” y acople a la moto. El piloto de Cervera admitió en rueda de prensa que “por supuesto que hoy nos hubiera gustado estar más adelante, pero deberíamos estar contentos. En Portimao terminamos 13 segundos por detrás del líder y aquí solo diez, este es el objetivo principal”, apuntó Márquez.

“Al igual que en Portimao, me he sentido fuerte en la mitad de la carrera, pero he perdido algo de tiempo al inicio y al final de la carrera y, en general, he sentido que habíamos dado un gran paso en comparación con nuestra última carrera. Ahora puedo entender más sobre la moto. Esta noche decidiremos si probaré mañana; es importante dar algunas vueltas si podemos, para seguir entendiéndolo todo con el equipo”, prosiguió el campeón español.

Evidentemente, tuvo claro que acabar noveno “no ha sido el mejor fin de semana en Jerez, pero es un paso importante y quiero dar las gracias al Repsol Honda y a mi equipo por su increíble trabajo”.

Preguntado sobre la carrera del pasado año, en la que remontó trece posiciones, y la de ayer, Márquez fue contundente. “Mi nivel el año pasado era diferente en esta carrera, iba más rápido que los demás y me encontraba físicamente bien. Además mi conocimiento de la moto no tenía nada que ver con el de ahora. Hoy no era el caso, pero sí que es cierto que yendo detrás de Zarco me daba cuenta que era imposible cuando éste apretaba el gatillo”.

El piloto admitió que “intenté mantener posiciones, pero a veces cuando quieres hacer eso, ocurre lo que me ha pasado, que en una vuelta estaba el nueve, y de pronto me han pasado varios y me he puesto el trece. Eso viene de un mal sábado, esperemos que en la siguiente carrera pueda hacer un buen fin de semana e ir progresando físicamente”.

Finalmente, sobre su estado físico tras las dos caídas sufridas este fin de semana, Márquez confesó que “mi cuello está completamente bloqueado, pero esto es parte de las carreras. El caso es que cuando empiezas 14º en las primeras vueltas puedes perder mucho tiempo, eso es lo que pasó. Es cierto que ahora este fin de semana empiezo a comprobar y a sentir dónde tenemos que trabajar con la moto y este es otro punto importante porque podemos mejorar aún más”.