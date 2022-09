Marc Márquez: "La luz al final del túnel cada vez brilla más"

Marc Márquez volverá a sentir la sensación de salir primero en un Gran Premio de MotoGP tres años después. El español ha firmado la 'pole' -bajo condiciones de agua- este sábado en Motegi, curiosamente donde logró la última antes del fatídico accidente que sufrió en 2020 en Jerez. Han pasado 1071 días que para el ocho veces campeón del mundo se habrán hecho eternos. Como él mismo ha confesado, es una 'pole' que "necesitábamos. Necesitaba volver a celebrar cosas, por algo se empieza".

El piloto del HRC ya había firmado el mejor crono en el FP2 antes de que se suspendiera el tercer libre debido al tifón Talas que ha comprometido la segunda jornada de entrenamientos. Márquez confiesa que "me ha salido fácil el tiempo. He arriesgado, pero pilotando fino". De cualquier forma, es consciente de que de cara a la carrera "nos volverán a poner en el sitio" porque en condiciones de seco físicamente sufre.

La última 'pole' de Márquez fue en Motegi y parece que se cierra un ciclo. "El destino, tenía que ser aquí otra vez. Han pasado muchas cosas en estos tres años que no esperaba para nada, muchas cosas en el mundo también, una pandemia y todo, pero sobre todo es cierto que he sufrido porque aún no estoy en el lugar donde me gustaría estar".

Con lluvia, sale la finura del piloto y físicamente, aunque parezca difícil de explicar, se sufre menos: "Ya dije que si llovía habría que aprovecharlo, pues en agua siempre he sido un piloto rápido. He ido rápido y cómodo, y eso me da mucha tranquilidad pensando en el brazo y que la posición era buena y podía levantar la moto en las curvas de derechas, que antes no podía. Son cosas que para mí la luz al final de túnel cada vez brilla un poquito más".

De cara a la carrera, prevista a 24 vueltas, "es una buena prueba, ver cómo lo podemos gestionar todo, porque hay muchas cosas que gestionar, los neumáticos, la gasolina, el físico... En agua ha sido la confirmación de que puedo pilotar como quiero, esto me da una tranquilidad, sobre todo porque de Aragón aquí he notado un salto en el brazo", finalizó Márquez.