Márquez: "Necesitaba atacar, creo en mis posibilidades"

Marc Márquez, un ganador nato, no ha ocultado su decepción tras sus dos caídas en la Q1 del Gran Premio de Indonesia que le impidieron pelear por los primeros puestos de la parrilla de salida. El de Cervera no se rinde, pero sabe que lo tiene complicado en la carrera de este domingo, al asegurar que "pasó lo que tenía que pasar cuando no era posibe, pero creo en mis posibilidades y necesitaba atarcar" y lanzó un mensaje a navegantes por el cabio de neumáticos.

–¿Qué lectura hace de todo lo que ha pasado?

–Lo que pasó es que lo intenté cuando no se podía. Es verdad que todas las Honda tuvimos problemas inesperados desde el primer libre. Es cierto que el primer y tercer libre fueron condiciones mixtas, pero cuando el circuito está limpio, sufrimos mucho para pilotar de la manera correcta. En la Q1, lo intenté. No estaba listo. Es cierto que la segunda caída fue algo que podía haber evitado, pero sabía que era mi última oportunidad. Intenté estar por el interior y se me fue de delante. Dicho esto, para la carrera será muy difícil porque al empezar 14º por la sanción de Morbidelli... Prefería 15º porque es un lugar limpio, en el 14º sales por la zona sucia. No no fue nuestro día y esperamos tener una sensación diferente en carrera.