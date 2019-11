Alberto Puig, máganer del equipo HRC, ha explicado en el circuito de Cheste el fichaje de Álex Márquez por Honda: “Pasamos de un piloto excepcional como ha sido Jorge Lorenzo a un piloto que promete, que ha ganado dos campeonatos del mundo. Las cosas han sido así. Jorge tomó una decisión muy valiente, que todos aplaudimos, surgió esta situación, quedaba una plaza libre y después de mucho pensar hemos considerado que darle la oportunidad al campeón del Mundo de Moto2 era lo más justo y lo más correcto que se podía hacer”.

Puig advirtió que el salto a MotoGP es grande: “Esta categoría tiene su tiempo y no puedes acortar plazos. Yo creo que Álex en consciente de que le va a costar. Si Álex no hubiera ganado el campeonato de Moto2, sinceramente creo que no habría sido posible. La cosa tiene sentido cuando eres un campeón”, justificó. Además, añadió que “es importante que quede claro que la decisión ha sido tomada por lo que ha conseguido el piloto” y no por ser hermano de Marc.

Debut

Álex Márquez, que ha fichado por un solo año, se subirá este martes a la Honda en la primera jornada de test de la pretemporada 2020 en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. El pequeño de los Márquez lo hará con la moto de 2019, ya que el prototipo de 2020 lo probarán tanto Marc Márquez como el probador del equipo Stefan Bradl.