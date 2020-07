Alberto Puig, mánager del Repsol Honda, ha afirmado que Marc Márquez "no tiene nada de lo que arrepentirse" después de la caída que protagonizó el campeón del Mundo en Jerez y que le obligará a pasar por el quirófano para tratar la fractura de húmero del brazo derecho.

Puig analiza lo ocurrido tras la salida de pista que tuvo el de Cervera y la posterior remontada: "Iba a alcanzar a los pilotos que tenía por delante. Si hubiésemos tenido 4 o 5 vueltas más, podría haber atrapado a Quartararo, ya que Marc iba un segundo más rápido. Sabemos qué tipo de piloto tenemos. Una vez más, ha demostrado quién es. Pero ahora está lesionado y tiene que descansar, tratar de recuperar su brazo y cuando esté listo, volverá a luchar por la victoria. Estas cosas suceden cuando eres Marc Márquez, él hace cosas excepcionales. No tiene nada de lo que arrepentirse; nuestro equipo tiene un tremendo respeto y admiración por lo que hace".

El mánager de Honda explicó que la estrategia en la carrera era "comenzar bien desde un inicio y tratar de continuar liderando la carrera hasta el final. Esto es lo que estaba sucediendo hasta que Marc se ha salido de pista cuando llevábamos pocas vueltas. No esperábamos esto. La prioridad de Álex era terminar la carrera y su segunda prioridad era terminar cerca del grupo de pilotos que estaba delante de él luchando por los puntos. Es un buen resultado para su primera carrera y todos nosotros estamos contentos por él", afirmó.

Pese a la caída de Marc Márquez, Puig señala: "Todos hemos visto y entendido el nivel de Marc. En Qatar, algunas personas dudaban sobre el rendimiento de Marc, pero ha quedado claro que no hay ninguna duda sobre esto. Su Honda RC213V y él mismo, están claramente dos pasos por delante. No solo era un poco más rápido, era mucho más rápido que todos los demás. La diferencia, nos guste o no, sigue creciendo año tras año".

Por último, se refirió al Gran Premio de España vivido en una situación totalmente anormal: "Ha sido un fin de semana muy extraño, sin aficionados en las gradas y en el 'paddock', pero nos hemos adaptado a esta situación. El organizador ha hecho un buen trabajo con el protocolo de prevención. Todos siguen las reglas y todos estamos seguros. El equipo Repsol Honda y HRC ha hecho muy bien en prepararlo todo y cambiar nuestras rutinas, siguiendo las instrucciones de Dorna. Ahora nos enfrentamos al desafío de la lesión de Marc, pero esto son las carreras, somos un equipo fuerte y de alguna manera lo superaremos".