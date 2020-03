Austin declara el estado de emergencia por el coronavirus

El Mundial de MotoGP, tras la suspensión del Gran Premio de Qatar para la máxima categoría y el aplazamiento de la cita de Tailandia a causa de la epidemia de coronavirus, tiene previsto comenzar en el circuito de Las Americas de Austin. Ahora, esta prueba también está en peligro después de que la ciudad estadounidense haya declarado el estado de emergencia por el COVID19.

El alcalde de la localidad norteamericana compareció en rueda de prensa para anunciar la medida tomada por su gobierno. La ciudad tiene declarados 19 posibles casos pero aún sin positivos. "Basándonos en las recomendaciones de nuestros delegados y director de salud, nos vemos obligados a declarar la ciudad de Austin en estado de emergencia; acabo de emitir una orden para cancelar el South by Southwest", uno de los festivales de música más importantes en Estados Unidos que se tendría que celebrar dos semanas antes de que la carrera en COTA.

.@MayorAdler + Travis Co. have declared a “local state of disaster” following recommendations from Dr. Escott + the Expert Advisory Panel. This decision effectively cancels SXSW + proactively increases preventative measures for #ATX events. More info: https://t.co/xcTXBfTDFx pic.twitter.com/TaelcQdtBb