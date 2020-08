Después de que el lunes por la noche saltara la noticia de que Marc Márquez (Repsol Honda Team) había pasado de nuevo por el quirófano tras haber detectado daños en la placa de titanio que se le colocó en la primera cirugía, hoy ya se ha conocido quien le sustituirá durante el Gran Premio Monster de la República Checa. Como era predecible, será el piloto de pruebas de HRC, Stefan Bradl, el que se subirá a la RC213V en el trazado centro europeo.

En efecto, Marc Márquez fue operado por segunda vez a resultas de las lesiones producidas en la caída sufrida en el Gran Premio de España, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Ayer lunes, el doctor Xavier Mir operaba al piloto de Cervera tras haber detectado daños en la placa de titanio que se le colocó en la primera cirugía.

El piloto del equipo Repsol Honda era intervenido por segunda vez del húmero derecho después de que se le haya encontrado dañada la placa de titanio por acumulación de estrés. En el Hospital Universitari Dexeus se sustituía la placa de titanio y Márquez guardará reposo 48 horas antes de recibir el alta.

El doctor Xavier Mir, especialista en traumatología de MotoGP, explicaba que "Marc Márquez fue operado hace 14 días y el lunes ha tenido que volver a pasar por el quirófano. La primera operación fue satisfactoria, lo que no se esperaba era que la placa fuera insuficiente. Una acumulación de estrés en la zona operada ha provocado que el implante cediera, consecuentemente se ha producido una fractura per-implante, por lo que se ha procedido a retirar la placa de titanio y substituirla por una fijación nueva. El piloto en ningún momento ha sentido dolor durante este periodo. Ha seguido siempre las indicaciones médicas y las sensaciones de su cuerpo. Desgraciadamente, un sobre estrés ha provocado esta rotura. Ahora toca esperar 48 horas para calibrar el tiempo de recuperación".

Así, Marc Márquez se perderá el Gran Premio de la República Checa y es duda para la primera carrera en Austria. Por lo pronto, el equipo Honda Repsol ha anunciado que Stefan Bradl, piloto de pruebas, sustituirá al campeón en Brno. El piloto alemán ya ocupó la montura de la Repsol Honda en cuatro carreras de la temporada 2019, substituyendo a un lesionado Jorge Lorenzo y consiguiendo una décima posición como su mejor resultado, lograda en Jerez y en Sachsenring.

