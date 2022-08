Ducati se exhibe en los primeros libres del Gran Premio de Austria

El francés Johann Zarco ha encabezado el apabullante dominio de Ducati, que ha metido siete motos entre las ocho primeras plazas, al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg.

Zarco, con un tiempo de 1:29.837, encabezó una tabla de tiempos en la que Jack Miller, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini también metieron sus Ducati entre los diez primeros clasificados, con la única intromisión del francés Fabio Quartararo -cuarto-, el español Maverick Viñales -noveno- y el surafricano Brad Binder -décimo-.

Con el asfalto completamente seco, los pilotos de MotoGP pudieron afrontar la nueva variante del trazado austríaco en perfectas condiciones durante la segunda tanda de entrenamientos libres, en la que el australiano Jack Miller no pudo mejorar el crono que le situó primero en el FP1.

En los primeros libres, Quartararo 'sobrevivió' entre las Ducati pero no así Aleix Espargaró, que incluso rodó más lento que su compañero de equipo Maverick Viñales. El de Granollers sigue con dolor en el pie que se fracturó en Silverstone y no ha entrado entre los diez primeros, por lo que tendrá que dar el máximo en el FP3 si no quiere pasar por la Q1.

Marc Márquez ha seguido los entrenamientos desde uno de los muros y ha comprobado que las cosas siguen igual en Honda. El mejor de los del ala dorada ha sido Takaaki Nakagami, con un discreto decimosegundo puesto. Peor le han ido las cosas a Pol Espargaró (14º), Álex Márquez (16º) y Bradl (21º).