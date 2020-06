Pol Espargaró reconoce contactos con Honda... y Ducati

El piloto español Pol Espargaró ha reconocido contactos tanto con Honda como con Ducati durante el transcurso de una charla en la web oficial del Campeonato del Mundo de MotoGP. El menor de los Espargaró acaba contrato a final de año en KTM y reconoce que mantiene conversaciones tanto con la firma japonesa como la de Borno Panigale. "Soy libre para negociar, acabo contrato a final de año", ha apuntado.

Durante las últimas semanas, los rumores apuntan insistentemente a que el todavía piloto de KTM dará el salto al Honda Racing Team en 2021, lo que sin duda dejaría en una situación cuanto menos extraña a Álex Márquez, que ni siquiera ha podido debutar, y por tanto demostrar (o no) su valía, el presente año debido a la crisis del coronavirus COVID-19. La presión para el pequeño de los Márquez a partir del 19 de julio, fecha prevista para el GP de España, será enorme, mientras que otros no olvidan apuntar directamente a la gestión que, de un tiempo a esta parte, está llevando a cabo Alberto Puig al frente del HRC.

"No hay nada oficial por el momento, hay dos equipos sobre la mesa y otros más alrededor, lo que es una situación ideal para mí, que soy libre para escuchar ofertas de las fábricas que buscan pilotos y estoy hablando con todos ellos, pero no sé lo que ocurrirá al final", ha afirmado Espargaró durante el chat con MotoGP.com.

El catalán no elude la pregunta clave: "Claro que me gustaría ir con alguna de ellas, ¿quién no lo querría?, son las motos soñadas por todos lo pilotos de MotoGP para pelear por el título. Aunque también estoy luchando con mis emociones en KTM, son muchos años juntos y el proyecto está creciendo, tengo que analizarlo porque aún es pronto. En todo caso no soy el niño de 24 años que llega a un equipo con años para invertir, y ahora tengo 29, quiero enseñar mi potencial así que es una situación un poco crítica porque no me quedan 10 años más".

Pol tendría de compañero de box a Marc Márquez, absoluto dominador en MotoGP y hombre a batir. El de KTM se deshace en elogios hacia Marc. "Marc Márquez es una leyenda, un piloto increíble y está pilotando una Honda HRC, lo que significa que esa moto es capaz de ganar, y esa es la moto que desea la mayoría de la parrilla, lo mismo que pasa con la Ducati. Esas dos motos son las mejores en este momento".

El fichaje parece cantado si, además, se pulsa el sentir en KTM. Su jefe de equipo, Mike Leitner, también ha reconocido la oferta de Honda, aunque con la boca pequeña no se resigna a perder a Espargaró: "Tiene una oferta de KTM para seguir. Queremos que siga con nosotros, pero sabemos que tiene otra opción y que se decidirá en las próximas semanas". Y claro, ¿quién dice no a HRC?.