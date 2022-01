Carmelo Ezpeleta: "No aceptaremos cuarentenas de ningún país"

Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, organizadora del campeonato del mundo de motociclismo, ha puesto este jueves una clara línea roja para la temporada 2022 al asegurar que no va a aceptar "cuarentenas" de ningún país y, a pesar de haberse confeccionado un calendario de 21 carreras, contempla que puedan quedarse reducidas a 19, con lo que se cumpliría el "objetivo mínimo" del año.

Durante su participación en el Foro EFE Sport Business Days, el directivo español explicó que "lo que vivimos en Estados Unidos el año pasado es lo que nos gustaría conseguir, ese es el estatus para el que ya estamos preparados para tener y lo que estamos hablando es que no aceptaremos cuarentenas. Vamos, que si nos dicen que tenemos que estar catorce días de cuarentena la respuesta es clara, ¡no, no voy!. Ese es límite", recalcó taxativo en declaraciones a la Agencia EFE.

"En cuanto al resto, nos pueden pedir que tengamos certificados de vacunación o la documentación que ya hicimos el año pasado y por eso fue importante ir a Estados Unidos como test de lo que se les puede decir al resto de los países, ¡oye!, que se ha ido a Estados Unidos y también a Malasia o Indonesia, en donde además hemos ido con ese mismo sistema para el final del mundial de Superbike y ha funcionado, por lo que yo creo que ahí estaría el límite", insistió.

"Además -continuó- el objetivo es ir aumentando el número de gente que vaya pues si en vez de tener 1.500 podemos tener 2.500 se puede tener", aseguró el Consejero Delegado de Dorna, quien no obstante reconoció que el paddock del campeonato no volverá a ser el mismo que antes de la pandemia en relación a la cantidad de gente que se encontraba dentro del mismo durante los días de competición e hizo el símil de que éste es "como meterse en el vestuario de un equipo de fútbol".

"Desde nuestro punto de vista los entrenamientos de Malasia e Indonesia serán la prueba de la situación actual y, difícilmente será peor, pero si no fueran positivos vamos a intentar conseguir que la temporada sea igual y nuestro objetivo este año es que haya 19 grandes premios. Tenemos 21 grandes premios porque tenemos que ponerlos y hay contratos que cumplir, pero puede pasar que se 'caiga' alguno, pero el objetivo mínimo son 19 grandes premios. No podemos poner la mano en el fuego con la situación actual, pero tal y como va, lo máximo que nos puede pasar es que tengamos que seguir con la burbuja del año pasado, haciendo PCR o que empiecen a pedirnos claramente los certificados de vacunación", aclaró Ezpeleta.

Márquez y Rossi

En cuanto a la lesión de Marc Márquez afirmó: "No es que me preocupe o no, el hecho es que no se puede hacer nada, pero creo que Márquez estará bien y volverá, aunque también están todos los demás y es una buena generación de pilotos jóvenes y ahí estaremos".

Sobre la retirada del italiano Valentino Rossi señaló que "todo lo que ha sembrado se va a quedar ahí, y él además ha consolidado a todo su equipo, que va a tener un patrocinador importante que le va a respaldar, y aunque evidentemente la falta de Valentino será clara, ya ha pasado más veces en la historia del motociclismo".

El máximo responsable de Dorna recordó durante el acto organizado por la Agencia EFE el hecho de que el motociclismo fue "uno de los primeros deportes importantes que llegó a países como Qatar y se podría decir que el motociclismo tiene que estar en todas partes pues los pilotos son patrimonio de todo el mundo" y es algo que se ha podido ver a lo largo de los años, por ejemplo, con Valentino Rossi.

"En la actualidad tenemos un elenco buenísimo de pilotos en todas las categorías pues en su justa medida todos son buenos", asegura Carmelo Ezpeleta, quien recalca que para su campeonato "la universalidad es importante para nosotros y, ahora, en particular, sobre todo en el sureste asiático".

En ese sentido el Consejero Delegado de Dorna Sports recordó que "este año el campeonato del mundo va a Indonesia por primera vez en muchos años y en los próximos años iremos a más países. Hay que ir a todos los sitios a los que podamos ir".

Ezpeleta aportó su importante conocimiento en lo que se refiere al respaldo económico en el deporte de elite, pues fue uno de los primeros en pertenecer a los fondos financieros en el patrocinio deportivo ya que formó en la estructura de CVC, que ahora llega al mundo del fútbol. "En 1998 me apareció un señor de CVC que dijo que había seguido la compañía y que estaban dispuestos a comprarnos con toda la estructura", comenta Ezpeleta.

"Me asustó, pero pensé que era el momento, la oportunidad, y eso que después hemos tenido dos fondos más (Bridgstone y Fondo de pensiones de Canadá), pues lo que te dan es una mayor confianza en todos los aspectos", explica Carmelo Ezpeleta, quien en un momento dado valoró Dorna en 90 millones de dólares en el año 1998, con un crecimiento hasta los 560 millones de dólares en 2006, que ha continuado creciendo desde entonces.