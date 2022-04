Márquez: "Aleix se queja por todo"

Marc Márquez no ha tenido un buen inicio en el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez. El catalán se ha caído dos veces en la misma vuelta: "Nunca me había pasado", ha confesado; y ha acabado el vigésimo y lejos de los tiempos de cabeza. Además, Aleix Espargaró se quejó de que le buscó la rueda en la última vuelta.

Sobre esto último, comentó: "No le quiero dar más bombo. No sé exactamente de qué se quejaba esta vez, se queja por todo. Iba lento, no quería ni buscar una rueda porque no tenía la velocidad ni la moto, sabía que no podía mejorar el tiempo. He visto que movía las manos, pero no le he dado mayor importancia". Y añadió: "En el caso de Aleix, cuando yo estaba en esa posición, porque lo he estado, delante del campeonato yendo rápido y me buscaban rueda no me quejaba, me sentía fuerte y orgullosos de que me busquen la rueda. Cuando tienes confianza contigo mismo y luchas por un Mundial te da igual y más con un piloto que hoy estaba el 20. Esto es motociclismo, pasa y siempre pasará".

También explicó qué le sucedió en la vuelta donde se fue al suelo dos veces, señalando que había agua en la pista: "En realidad ha sido sólo una caída, en la segunda no iba por la trazada e incluso estaba pendiente de no cerrar a Binder y no he visto que había un charco de agua. En uno de los problemas que tiene Jerez en dos o tres puntos del circuito cuando llueve el día anterior. Me sorprende tanto que me he caído, no me lo esperaba. Sí que puede haber capas de humedad, pero es que en ese punto concreto era agua, había agua de verdad y es una de las cosas que está pasando en varios de los circuitos que se han reasfaltado y es peligroso porque si vas por la trazada no, pero si vas por fuera te caes, por suerte iba lento. Veremos si lo pueden mejorar".

Por último, comentó que "no estamos tan mal como para estar el 20", pero "¿cómo de real de estar fuera del top 10? Bastante real. No esperéis mucho más si es como hoy. Intentaré mejorar y estar en la Q2, pero no me he encontrado con esa confianza"