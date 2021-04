Venir al Gran Premio de Jerez de la Frontera para un amante del motociclismo supone muchas cosas. Es una carrera y un entorno que no deja a nadie indiferente. Pasión y alegría para mí son los dos adjetivos que mejor lo describen, dentro y fuera de la pista.

En estos momentos complicados que vivimos, a mí me sigue transmitiendo lo mismo: pasión y alegría. Es verdad, no es exactamente lo mismo, hemos de afrontarlo de un modo muy diferente a como estamos acostumbrados, con mucho respeto, la situación COVID no nos permite disfrutarlo del modo que siempre lo habíamos hecho. Por respeto y responsabilidad a todo lo que Jerez nos ha regalado, hemos de hacer perdurar su esencia, que forme parte de nuestro legado. Que nadie en el futuro pueda decir esto nos cambió para siempre. Es decir, mantengamos la pasión y alegría.

A nivel emocional, se suele decir que Jerez es el inicio del verdadero campeonato, porque suele ser el primero de los Grandes Premios que se disputan en Europa. Yo soy técnico y desde este punto de vista sabemos que si tienes una buena puesta a punto en Jerez tienes una buena base para el resto del campeonato. Técnicamente, en Jerez también empieza todo.

¿Por qué Jerez es una referencia para medir tus prestaciones técnicas? Las frenadas más importantes en Jerez se producen en la curva 1, 6 y 13. En las primeras se llega en torno a los 300 km/h y se ha de parar la moto por debajo de los 100. Tres frenadas, las tres diferentes. Para que una moto sea muy estable en frenada, como se requiere en estas curvas, hay que intentar que las dos ruedas estén el mayor tiempo posible en contacto con el asfalto, favoreciendo la mayor fricción de los neumáticos con el piso. De este modo, podrás utilizar de modo efectivo los frenos y la retención del freno motor. La puesta a punto del chasis es imprescindible.

Las curvas más rápidas son las 4, 7, 11 y 12. Curvas muy rápidas todas ellas con velocidad de paso por curva superior a los 170 km/h. La estabilidad a altas velocidades es muy importante. Para convertir una moto en estable y segura en este tipo de curvas la puesta a punto de la parte de chasis es muy importante a nivel de geometrías y reparto de pesos. En el reparto de pesos, tener al piloto colocado perfectamente encima de la moto y perfectamente acoplado a nivel ergonómico permitirá una conducción más efectiva respetando el consumo de neumáticos. En este tipo de curvas, el carácter del motor tiene también su parte a decir, la dulzura es requerida para poder aplicar la potencia del modo menos brusco y evitar una degradación prematura de los neumáticos.

Las curvas antes mencionadas podrían llegar a necesitar cosas parecidas a nivel de estabilidad en frenada y estabilidad a altas velocidades, pero Jerez decidió no ponerlo fácil: la distancia entre curvas no es elevada, esto hace que apenas hayas acabado de sortear una, estés afrontando la siguiente. La agilidad es requerida y muy importante. Esta cualidad en una moto está completamente reñida con las virtudes anteriormente descritas.

Este es el verdadero encanto de Jerez, un lugar donde has de tener una moto muy estable pero ágil y reactiva. No podemos ir modificando la moto entre curva y curva, aunque en los últimos años han aparecido dispositivos que modifican parámetros mientras el piloto conduce (holeshot dinámico). Estamos obligados a dar la posibilidad al piloto de ir cambiando constantemente su posición encima de la moto para que compense las carencias de la puesta a punto de la moto, lo cual también convierte a Jerez en muy exigente a nivel físico.

Sandro Rocci, diseñador del trazado andaluz, tan sólo se olvidó de hacer una recta un poco mas larga. Al parecer, la cadena con la que hizo el primer esbozo no daba más de sí… Suficiente. En definitiva, Jerez tiene un poco de esto, un poco de aquello, también de lo otro y un poco más… En definitiva, pasión y alegría. Si consigues que la moto funcione bien aquí, lo hará en muchos otros sitios.

(*) Juan Martínez, ingeniero con 27 años de experiencia en MotoGP, que en su día ayudó a conquistar títulos a Doohan y Rossi, trabajó también para Hayden y Gibernau, entre otros. Es comentarista de grandes premios en DAZN y director de la empresa Andreani MHS (importadora de suspensiones Öhlins).