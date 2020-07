Marc Márquez acabó la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España con el mejor tiempo y la primera caída del año. Así la explicó: “Quizá tengo que empezar a acostumbrarme, como el año pasado, a que patine de delante, meter el codo, levantar la moto y seguir. Se me ha cerrado, como tantas otras veces que he podido salvar, pero no sé por qué, he hecho el gesto demasiado agresivo y me ha saltado la rueda delantera y no he podido hacer nada”.

El campeón optó por no pasar por el box y seguir el entrenamiento probando un nuevo chásis: “He visto que la moto estaba bien, estábamos probando una cosa importante y por eso he insistido en arrancar la moto y seguir con ella. Son cosas muy nuevas y quizá la caída venga por ahí, no es lo mismo probar cosas en un entreno tranquilamente que en un fin de semana de carreras”.

La caída, sobre el hombro derecho operado en diciembre, no le provocó daños: “Tengo algo de molestias, pero como el año pasado con el izquierdo, la molestia siempre dura unos meses. ¿Si me ha gustado el chásis? Mañana -hoy para el lector- lo veréis. Si lo ves montado es que sí”.

Márquez apuntó que la Honda sigue igual de crítica que en 2019: “He tenido sensaciones muy similares a los de 2019, incluso el carácter de Honda no ha cambiado, sigue siendo una moto con la que es fácil caer”, comenta Márquez al final del día.

Por su parte, Maverick Viñales, segundo mejor crono de la jornada, explicaba sus sensaciones: “En la última salida he podido encontrar un buen balance en la moto y he podido hacer tiempos realmente buenos con goma usada. Creo que es un tiempo bueno para entrar en la Q2. Lo más importante era encontrar el ‘setting’ porque el cambio de por la mañana a por la tarde es muy grande. Por la mañana hay muy buen agarre en el neumático trasero y por la tarde desliza. Hay que intentar encontrar una configuración óptima para que el ‘feeling’ sea el mismo por la mañana que por la tarde”. Del calor, puntualizó: “Estoy sufriendo más que en Tailandia o Malasia porque no sólo es el calor, también que es una pista muy técnica y la moto también sufre”.