El último test de la pretemporada en MotoGP antes de que dé comienzo el Mundial ha dejado varias cosas claras. Primero, el gran paso adelante que ha dado Yamaha, con Viñales al mando y Morbidelli y Quartararo de segundos espadas. Segundo, que Honda no ha encontrado todavía el camino, aunque el trazado qatarí no es el el idóneo para la RCV213.

La fábrica nipona ha aprovechado estos días para probar distintas opciones para llegar de la mejor forma posible a la primera carrera del año. La última jornada de la pretemporada fue de mucho trabajo para Marc Márquez, que ha continuado completando sin descanso su programa de test pese a que no se encuentra en plenitud de facultades físicas por la operación de hombro derecho a la que se sometió el pasado mes de noviembre.

El ocho veces campeón del mundo reflejaba tras la última jornada sus sensaciones: "Después de los dos primeros días estaba un poco preocupado, porque estábamos trabajando mucho para entender cómo mejorar donde más lo necesitábamos. Hemos dado un gran paso adelante y ahora sí que hemos entendido lo que necesitamos, estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho. He podido ser constante y acabar contento con mi ritmo".

Por su parte, su hermano y compañero de equipo, Álex Márquez, sigue adaptándose a una moto nueva para él. "Me he sentido mejor físicamente y las primeras 30 vueltas han sido bastante buenas. Realmente no hemos tenido la oportunidad de hacer una vuelta rápida adecuada, ya que estábamos ocupados con otras cosas y todavía no estoy físicamente en mi mejor momento. Fuimos fuertes en Sepang y aquí no hemos estado tan cerca como me hubiera gustado. Gracias a nuestro trabajo en este test, mi equipo cree que tiene algunas soluciones" para la primera carrera del año.