Pedro Acosta: "He aprendido más en esta carrera que en todas las del año pasado"

El español Pedro Acosta (Kalex) reconoció su error en los primeros compases de la prueba de Moto2 en Lusail, que definió como "cagada inicial", pero señaló que la carrera no le fue "mal del todo". "Cuando hay gente con menos ritmo que nosotros puede pasar esto y ha pasado, pero al final era la primera carrera y después de cómo he empezado, que me he quedado último, ha sido importante para coger experiencia y no ha ido mal del todo porque el ritmo era para estar en el podio, y me quedo con eso", señaló.

Acosta explicó su error: "Hubo gente que se ha ido largo, yo estaba por ahí y gente que tenía menos ritmo se ha colado. Son cosas que pueden pasar, en Moto3 es más fácil de recuperar y aquí me ha costado más. En Moto3 puedes recuperar varias posiciones en una recta, cuando aquí cuesta recuperar una, pero lo importante es que hemos recogido información y experiencia, que es lo importante", destacó Acosta.

El campeón del mundo de Moto3 insistió en la importancia de salir delante: "Por lo menos no te encuentras a gente lenta, no pierdes tiempo y creo que ese es el punto a mejorar, pero entrenar con moto grande este invierno me ha ayudado mucho, pero no es lo mismo entrenar que hacer una carrera".

"Me quedo con el fin de semana, que en esta clasificación y en esta carrera he aprendido más que en todas las clasificaciones y carreras del año pasado", destacó Pedro Acosta.