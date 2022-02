Pol Espargaró, el más rápido en una primera jornada en Mandalika que levanta la gran polvareda

Protagonistas

Marc Márquez: "Las condiciones eran extremas"

"Está claro que nos hemos encontrado unas condiciones muy extremas, a nivel de suciedad en la pista, pero cuando se ha hecho el parón he dicho que no servía de nada, porque lo que había que hacer es que las motos rodaran y rodaran para limpiar la pista. Los camiones lo que hacen es mover la suciedad de un sitio a otro. Al final, la pista se ha ido limpiando, aunque con sólo un carril y es difícil saber qué pasará, por lo que es un circuito en el que, de momento, adelantar es imposible, porque si te sales de la trazada para adelantar te vas largo, porque no frenas la moto".

Aleix Espargaró: "La organización nos ha obligado a salir a limpiar la pista"

"La pista no estaba en condiciones de rodar, mucho barro y polvo y cada piloto, junto a su equipo, debe decidir cuándo salir a rodar o no, pero la organización nos ha obligado a todos a salir a rodar para limpiar la pista y yo no estoy aquí para limpiar pistas, a no ser que me lo diga mi jefe que él si puede obligarme a salir en bañador si quiere. Aprilia me ha apoyado y me ha dicho que si no quería salir que no lo hiciera, pero he decidido hacerlo por solidaridad con mis compañeros".

Pol Espargaró: "La pista estaba muy sucia, era complicado rodar"

"Ha sido un día bastante completo ya que la pista estaba muy, muy sucia y ha sido complicado rodar, pero según lo hemos hecho se ha ido limpiando poco a poco la línea, si bien a la que te salías un poco de ella podías perder el tren delantero, pero la moto funciona bastante bien".