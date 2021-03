El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) mejoraron el registro del primer día del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la segunda jornada de los primeros test de pretemporada en el circuito qatarí de Losail.

Quartararo, piloto oficial de Yamaha en el puesto del italiano Valentino Rossi, fue el único en bajar del minuto y 54 segundos al rodar en 1:53.940, 77 milésimas más rápido que el australiano Miller, quien también estrena equipo, al pasar de la escudería satélite de Pramac a la oficial de Ducati.

Una vez que la mayoría de los pilotos salieron a pista pudo verse cómo comenzaron a rebajar los tiempos casi todos los pilotos, buscando con mayor intensidad los límites de la pista, lo que durante la jornada propició las caídas, todas ellas sin consecuencias, de los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Álex Rins (Suzuki GSX RR) o el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

Entre las novedades destacaron, además de las tomas de aires inferiores del carenado de las Ducati oficiales, unos alerones más aerodinámicos y grandes en la Honda del japonés Takaaki Nakagami, mientras que el piloto oficial de la escuadra Repsol Honda el español Pol Espargaró continuó con su proceso de adaptación a la nueva moto, lo que no le impidió mejorar su mejor tiempo personal para situarse duodécimo, justo por detrás del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16).

El pequeño de los hermanos Espargaró cumplió con la programación que tenía previsto estos primeros días de entrenamientos para rodar el máximo de kilómetros con su nueva moto y acostumbrarse a todas las diferencias respecto a la anterior KTM RC 16 que pilotó las últimas temporadas, en particular y como comentó ayer, el tren delantero y el motor.

Álex Márquez (Honda RC 213 V) también tuvo un día intenso y mejor sus registros personales para conseguir la decimocuarta posición, mientras que el caso del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), fue distinto pues se vio relegado hasta una discreta vigésima posición de la tabla de tiempos. El nueve veces campeón apuntaba hacia varias direcciones tras el entreno: "No me he sentido muy cómodo con la moto y al final no intenté tirar con neumático blando. El problema es que no fui lo suficientemente rápido y ahora necesitamos comprobar los datos con el equipo y tratar de encontrar diferentes caminos para el siguiente test. Sufrimos especialmente en aceleración, porque no tengo mucho agarre trasero". Y del nuevo chasis: "Mi impresión es que el nuevo es muy similar a de la moto del año pasado y no similar al de 2019. Está entre medias, pero al pilotar lo siento muy parecido al de 2020".

Entre los debutantes, el mejor fue el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20), que acabó en la decimosexta posición, mientras su compañero de equipo, el también debutante Luca Marini, hermano de Valentino Rossi, fue decimoctavo.

El campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) finalizó la jornada en la octava posición, a poco más de medio segundo del francés Quartararo, justo por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), compañero de Jack Miller en Pramac.

Jorge Martín, otro de los debutantes, colocó su Ducati Desmosedici GP20 en la decimonovena plaza, justo por delante de Valentino Rossi, en tanto que Iker Lekuona (KTM RC 16), acabó vigésimo tercero