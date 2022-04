El palo de Aspar a Dirección de Carrera del Mundial

Jorge Martínez Aspar, director técnico del equipo Solunion GAS GAS, mostró su enfado en las cámaras de DAZN tras el incidente de carrera que protagonizaron Sergio García Dols, hasta este fin de semana líder del Mundial de Moto3, y Dani Holgado, piloto del Red Bull KTM Ajo.

Holgado impactó con la moto de García Dols, que se fue al suelo a falta de 11 vueltas cuando marchaba sexto en la carrera de Moto3 y aunque en un primer momento pudo reintegrarse a la carrera, finalmente se veía abocado a la retirada, perdiendo la opción de sumar unos puntos valiosos de cara al campeonato.

Aspar, visiblemente molesto, comentaba: "Más que caída, lo han tirado, a ver qué dice Dirección de Carrera", expresaba el cuatro veces campeón del mundo. "Como toman la vara de medir que quieren... aunque evidentemente ya no tenemos solución", decía en directo mientras se disputaba la carrera.

Preguntado por qué consideraría justo, dijo que "si a él le pusieron la penalización del doble 'long lap', que le hagan lo mismo a los demás. Al menos eso, lo que no es justo es que a veces parece que deciden cuándo hay una penalización y cuándo no. El caso más descarado para mí es el de Masiá, al que han tirado dos veces y no han metido ninguna penalización a quien lo ha tirado".

Dirección de Carrera decidió que la acción de Holgado fue un lance de carrera y no penalizó al de KTM. García Dols posteriormente también explicaba lo sucedido: "Me metí por dentro, tenía la línea buena y ha venido otro piloto y me ha pegado fuerte en el lateral, he perdido la rueda de delante y no he podido hacer nada. Creo que ha sido Holgado y si ha sido él no sé para qué le servía ese movimiento, no tenía lógica y aparte luego se ha caído dos veces. Estoy cabreado, no he tenido la culpa, pero así son las carreras", zanjó.