"Desafortunadamente, en la última vuelta del warm Up, me caí al entrar en la curva 8", dijo Crutchlow. "Cuando frené en el piano, la parte delantera de la moto patinó y no pude salvar la caída. Lo que iba a ser un golpe normal se intensificó cuando entré en la profunda escapatoria de grava y empecé a rodar, golpeándome la cabeza varias veces, especialmente la cara. Estaba un poco aturdido después del golpe y un poco dolorido en todo el cuerpo, especialmente en las manos", continuó el británico.