El PSOE tilda de "clavazo" los precios de las entradas del Mundial de Superbike

El PSOE ha tilda de "clavazo" del PP a los aficionados del motor por el precio de las entradas para el Campeonato Mundial de Superbike que se va a disputar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto el próximo mes de octubre.

El Partido Socialista asegura que "el gobierno de María José García-Pelayo, alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP, ha decidido encarecer el precio de venta de las entradas del Campeonato del Mundo de Superbikes 2024. Se incrementan todas las tarifas de la próxima edición de este evento deportivo en un 25% para las entradas infantiles y un 40% para las de adultos. En el último consejo de administración de CIRJESA, el Partido Popular utilizó su mayoría absoluta para imponer una subida del precio de las entradas y rechazó todas las alternativas que le presentó la oposición".

Jesús Alba, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista y representante del PSOE en CIRJESA, mantiene que "el PSOE votó en contra de esta subida en el precio de las entradas para el Campeonato Mundial Superbikes 2024 porque entendemos que existen otras alternativas antes que aplicar una subida de precios, en algunos casos de hasta 20 euros, que lo único que hará es dificultar la asistencia a esta prueba".

"Propusimos que se buscara la colaboración y patrocinio de empresas privadas y de otras administraciones, como la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial de Cádiz, pero el gobierno de Pelayo ha optado por el camino fácil y ha encarecido el precio de las entradas, lo que hará que muchos aficionados se replanteen su asistencia a este evento deportivo. Es un clavazo del PP a los aficionados del motor", explica Alba.

Igualmente, asegura: "El gobierno de Pelayo comete un error de base al comparar los precios de la Superbikes de otros circuitos con los precios del Circuito de Jerez. Se les olvida que la mayoría de los asistentes al Campeonato del Mundo de Superbikes de Jerez son aficionados del motor de nuestro entorno más cercano, con una situación económica diferente a la de aficionados de otros circuitos".

"Hay que trabajar mucho para conseguir patrocinios y colaboraciones que ayuden a tener una prueba mundial de Superbike competitiva y asequible para los aficionados al motor. Pero el gobierno de Pelayo no está por la labor de trabajar y en lugar de atraer colaboración e inversiones, las espanta. Y desde el PSOE nos preguntamos: ¿Por qué no busca patrocinadores para la prueba de la Superbike? ¿Por qué no le pide a la Junta de Andalucía o a la Diputación de Cádiz que inviertan más en un evento que beneficia a toda la provincia? ¿Por qué los aficionados tienen que pagar de su bolsillo la falta de gestión del gobierno de Pelayo en la organización de la prueba mundial de Superbike?", pregunta Jesús Alba.

Por último, rompe otra lanza en favor del trabajo de su grupo. "El anterior gobierno municipal del PSOE trabajó mucho para salvar CIRJESA y el Circuito del desastre que supuso la pandemia. Lo hicimos sin mayoría absoluta y sin la ayuda de la Junta de Andalucía. Y ahora nos encontramos un gobierno del Partido Popular que usa su mayoría absoluta para encarecer los precios de las entradas a las pruebas deportivas. Desde el PSOE seguimos teniendo la mano tendida en CIRJESA e instamos al gobierno municipal a que reconsidere su postura y no ejecute esta subida en el precio de las entradas".