Pol Espargaró regresa a KTM con el equipo GasGas, nuevo en MotoGP

El fabricante austríaco KTM ha confirmado que en 2023 pondrá en la categoría de MotoGP a su marca GasGas, enmarcada dentro del equipo Tech 3 que dirige el francés Hervé Poncharal y con el español Pol Espargaró como el primero de sus pilotos confirmados.

A partir de 2023, la marca de origen español se unirá a la formación de salida de MotoGP con Pol Espargaró como la primera de sus figuras, a la que se unirá un segundo piloto que se confirmará más adelante y que completará la presencia de GasGas en el campeonato del mundo, donde ya cuenta con equipos en Moto3 y Moto2 de la mano del español Jorge Martínez Aspar.

Pit Beirer, director de GasGas Motorsports ha asegurado que "es una marca ganadora. Ha alcanzado un nivel de rendimiento increíble en disciplinas como MXGP, Supercross, Enduro y Rally, donde hemos conquistado grandes premios y títulos mundiales. Gracias a nuestro fuerte socio, el equipo Aspar, en Moto3 y Moto2 hemos podido ver las motos GasGas al frente de esas categorías. Sería genial ver lo mismo en la clase más difícil de todas. Quiero agradecer a Hervé (Poncharal) y al equipo de carreras de fábrica de Tech3 por mantener la mente abierta y apoyar realmente este cambio".

Por su parte, Hervé Poncharal comentaba lo siguiente sobre pol Espargaró, quien deja el camino expedito a Joan Mir en HRC: "Hace unos años, había un joven campeón del Mundo de Moto2 que se unió a la categoría de MotoGP con Tech3. Su nombre es Pol Espargaró. Siempre he dicho que Pol es un verdadero luchador, fue clave en el programa de KTM MotoGP y estoy encantado de anunciar que está de regreso en la familia. Creo que este proyecto de GasGas MotoGP no podría comenzar mejor que con Pol. Me siento feliz, me encantan los desafíos", señaló.