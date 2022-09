Quartararo: "Bastianini me ha dado la única alegría del fin de semana"

El francés Fabio Quartararo se ha marchado de Motorland Aragón con cero puntos y sólo una renta de 10 sobre Pecco Bagnaia y 17 con respecto a Aleix Espargaró. El francés, a quien siempre se le ha dado mal el trazado de Alcañiz, se ha visto implicado en un accidente durante la primera vuelta de la carrera de MotoGp al chocar con Marc Márquez en el paso por la tercera curva. Para colmo, el Diablo sufrió una segunda caída cuando la moto que conducía uno de los comisarios mientras lo transportaba hacia el box chocaba con otra, provocándole unas quemaduras en el torso.

"Caerme en la tercera curva no ha sido lo mejor", señaló el líder del Mundial, y añadió: "Hemos tenido unas últimas carreras duras, pero estoy motivado para hacer más en las próximas carreras. Después de la caída, un comisario ha chocado con otro scooter y he tenido una segunda caída. Íbamos muy rápido y por suerte no me había quitado aún el casco, pero el comisario ha chocado de frente contra otro scooter a mucha velocidad pero no me he hecho nada en esa caída, todo lo que tengo es por la primera caída", explicó Quartararo sobre un segundo percance cuando regresaba en una moto de asistencia del circuito a su taller.

"Varios pilotos han tenido pequeños errores y Marc ha derrapado un poco. He tenido mejor tracción que él y no me lo esperaba, así que he golpeado la moto, pero no recuerdo exactamente la situación, si bien es una lástima abandonar en la tercera curva", reconoció el piloto de Yamaha, quien aseguró que el accidente "es algo de carrera, pero jode mucho".

De la victoria de Enea Bastianini, manifestó: "Al menos él hoy me ha dado la única alegría, que ha sido ver ganar a Enea, y también no haberme roto nada, que es lo más importante".