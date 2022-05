Álex Rins confiesa que lloró cuando le comunicaron la marcha de Suzuki

El español Alex Rins, compañero de equipo de Joan Mir en el Suzuki Ecstar, equipo que ha confirmado antes del GP de Francia en Le Mans que abandona MotoGP al término de la actual temporada, ha reconocido que lloró cuando le comunicaron la noticia. "Livio -Suppo- y Sahara -Shinichi- me llevaron a la oficina y me lo contaron; fue súper duro, estaba llorando, porque lo he dado todo por este equipo desde 2017 para desarrollar una moto ganadora, lo ha dado todo el equipo al completo y fue un shock para todos", señaló.

"Si lo entiendo o no, da igual, ahora estamos luchando por el Mundial, somos primeros en la clasificación de equipos y es muy difícil de entender, pero es una decisión tomada desde arriba en Suzuki, y es lo que es", indicó. Rins confirmó no haber tenido ninguna conversación con Japón. "Y es una cosa muy rara, porque el presidente de la empresa, 'Toshiro san', es muy amigable conmigo, me mandó un vídeo cuando mi hijo nació… No he recibido nada, solo lo que me dijeron Livio y Sahara".

"Tenemos una moto que es la mejor que hemos tenido nunca en Suzuki, así que vamos a intentar demostrarles que han tomado la decisión equivocada, aunque esto ha venido muy rápido y si al principio de año me lo hubiesen dicho, no habríamos empezado a negociar con Suzuki", reconoció Rins, quien destacó que "haber empezado tan bien hace más duro esto que pasa, pero la decisión es la que es y hay que respetarla".

En cuanto al mercado de pilotos, dijo que "nos quedamos fuera Joan y yo, y tenemos que ir a algún sitio; no quiero nada malo para otro piloto, ni que un equipo baje a alguien de su moto para subirme a mí… Pero es la única manera y es muy duro que hayan tomado la decisión. Como piloto debo seguir haciendo lo que hago cada fin de semana", dijo. "Mi representante se encargará, tendrá trabajo para estas próximas semanas, y ya está", recalcó sobre su situación para el futuro Rins.

¿Cómo se afrontra esta situación: "Tenemos dos caminos: el de derrumbarnos y estar todo el rato pensando que no tenemos moto para el año que viene, o el de triunfar, el de seguir empujando, el de seguir con la cabeza alta, con el equipo más unido que nunca. Y la verdad es que mirando a los mecánicos es esta última la que ellos han cogido, y es la que voy a coger yo, porque aunque ellos para al año que viene no tengan nada, están más motivados que nunca y vamos a demostrar a Suzuki que se han equivocado con la decisión que han tomado", reiteró Alex Rins, sabedor de que la actitud de todos ellos, del equipo, no cambiará nada.