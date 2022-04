Rins reconoce que será “muy difícil” parar a Quartararo

Dos podios consecutivos e instalado en lo más alto de la general del campeonato, empatado con el líder Fabio Quartararo. Álex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) está firmando un gran inicio de temporada, a pesar de haber firmado el séptimo mejor tiempo de los libres de hoy en MotoGP.

"Las sensaciones han sido buenas desde el principio, mejor en el FP1 que en el FP2", señala el catalán, quien reconoce que aún le falta para competir de tú a tú con el francés. "Por la mañana la pista estaba bastante complicada, teníamos que hacer líneas diferentes de las habituales aquí en Jerez por los parches de agua, pero sí que es cierto que por la tarde me ha costado más y no encontraba las sensaciones con el tren delantero, no podía entrar rápido en la curva, tirar la moto y girar", destaca.

Una pérdida de sensaciones que se relaciona con algunos parches de humedad que persistían de la lluvia de la noche anterior. "Puede ser que fuera ese el motivo, creo que la pista no tenía suficiente agarre, eso es lo que yo he sentido, pero luego ves que la gente ha ido muy rápido, Fabio (Quartararo) tiene muy buen ritmo, estamos ahí, pero nos falta un punto de confianza", asegura el de Suzuki.

Reencontrar "el feeling"

"Quartararo siempre ha rodado muy rápido en este circuito, incluso el año pasado en carrera si no es por el problema que tuvo con el brazo habría ganado, así que será muy difícil pararle", aseguró un Rins que descartó "completamente la goma trasera blanda para carrera, con nuestra moto solo podemos dar una o dos vueltas, y además no bajamos tanto el crono como lo hacen la mayoría de rivales”.

En cuanto a la cita de mañana, Rins asegura que "buscaremos cambiar un poco la puesta a punto para reencontrar ese feeling que es el que te hace ir rápido”. “Al final tenemos buena tracción y podemos manejar la salida de curva cuando se levanta la rueda delantera, pero nos faltan esas buenas sensaciones frenando que hemos perdido en el FP2", resumió el de Suzuki.

De ritmo estamos bien, he hecho 10 vueltas seguidas y estoy contento, tenemos buena información de cara al domingo", finalizó.